يبدأ يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة سالك للتعرفة المرورية الإماراتية التي تستهدف بيع 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.01 درهم بما يمثل 20% من أسهمها، تمهيدا للإدراج في سوق دبي المالي.

وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الإمارات، يوم الاثنين، سيتم تحديد سعر الطرح للسهم خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وسينتهي اكتتاب الأفراد 20 سبتمبر، واكتتاب المستثمرين 21 سبتمبر. ومن المتوقع أن تدرج في البورصة آخر الشهر.

وسيضاف هذا الإدراج لعدة طروحات يشهدها السوق في 2022 بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة "تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" ضمن خطة من الدولة لإدراج شركات حكومية بالبورصة.

وبحسب البيان، تحتفظ حكومة دبي بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، بحسب القانون.

للمزيد: تفاصيل: سالك للتعرفة المرورية في دبي تطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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