قالت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية (UFICO) المدرجة في بورصة عَمان إنها أنهت إجراءات الاستحواذ على كامل أسهم المجموعة المالية هيرميس- الأردن، وفق بيان نشرته UFICO يوم الاثنين على البورصة الأردنية.

ويندرج ذلك ضمن "رؤية الشركة الاستراتيجية لتعزيز تواجدها في أسواق رأس المال الإقليمية"، بحسب البيان الذي أضاف أن عملية الاستحواذ هذه هي الثالثة للشركة الأردنية خلال العامين الماضيين.

تأسست المجموعة المالية هيرميس- الأردن في عام 2010 وتقدم خدمات الوساطة في الأوراق المالية وهي تابعة للمجموعة المصرية إي اف جي القابضة.

أما الشركة المتحدة للاستثمارات المالية (UFICO) فتأسست في عام 1980 وأدرجت في عام 1996 في البورصة الأردنية. وأصبحت في العام 2002، شركة تابعة للبنك الأردني الكويتي الذي يمتلك 78.3% من رأسمالها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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