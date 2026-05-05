تعاقدت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد والتصدير المصرية، والمدرجة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية والمعروفة ببورصة النيل، لتنفيذ أعمال بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 26.4 مليون جنيه ( 491 ألف دولار) وفق بيان من الشركة للبورصة الثلاثاء.

ووقعت مصر اتفاقية مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات عام 2024، لتأسيس مدينة متكاملة على ساحل المتوسط، باستثمارات إجمالية 35 مليار دولار، وتم تعيين شركة مُدن القابضة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، كمطور رئيسي للمشروع.

تأسست شركة الفنار عام 2009، ويتم تداول أسهمها في بورصة النيل منذ 2013، وتقدم الشركة أعمال تتضمن تصنيع وتركيب الأبراج الكهربائية، محطات الضغط العالي، والأعمال الإنشائية والتشطيبات، وفق موقعها الرسمي.

وخلال 2025، ارتفع صافي أرباح الشركة بنحو 26% على أساس سنوي إلى 6.8 مليون جنيه مقارنة بـ 5.4 مليون جنيه خلال 2024، بدعم نمو الإيرادات بـ 72%، وفق أحدث بيانات مالية صادرة عن الشركة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

