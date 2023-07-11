قرر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، المصرية تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة، وفقا لبيان يوم الثلاثاء.

والشركة مملوكة بنسبة الغالبية 64% لمجموعة حديد عز أحد أبرز رجال الأعمال في مصر، بينما تمتلك الحكومة نحو 13.9% من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري.

ونفت مجموعة حديد عز الشهر الماضي، تقديم عرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من "عز الدخيلة"، وذلك بعد أنباء عن نية الشركة شراء حصة الحكومة.

وفي بيان منفصل الثلاثاء، أرجعت الشركة قرار الشطب لـ "رغبة المساهمين في شطب الشركة من البورصة اختياريا"، وليس لذلك تأثير سلبي على الأداء المالي للشركة.

وقالت الشركة إنه سيتم شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد الشطب بسعر 1250 جنيه للسهم (40.4 دولار)، خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر.

وقالت الشركة إنه سيتم تمويل شراء هذه الأسهم من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر

ووافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس، للنظر في الموافقة على الشطب الاختياري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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