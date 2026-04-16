يبدو أن الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة لم يتأثر بالحرب الأمريكية الإيرانية، حيث لا يزال الاكتتاب متاح خلال الفترة من أبريل إلى يونيو وسط طلب قوي على الجولات الترويجية قبل الاكتتاب، حسبما صرح هاني جنينه، رئيس قسم الأبحاث في الأهلي فاروس، لموقع زاوية.

وقد نظمت شركة سي آي كابيتال جولة ترويجية في مراكز مالية كبرى، بما في ذلك لندن، نيويورك والإمارات، لاستطلاع آراء المستثمرين قبل الطرح المحتمل. بنك القاهرة مملوك لبنك مصر، الذي عيّن بالفعل مستشار مالي مستقل، بالإضافة إلى بنوك استثمارية ومستشارين قانونيين للصفقة. إي إف جي هيرميس من بين المستشارين في هذه الصفقة وفق ما قاله مصدر لزاوية.

ووفقا لجنينه، من المتوقع أن يتراوح سعر الاكتتاب بين مضاعفات المصرف المتحد المصري (1.2 ضعف القيمة الدفترية) والبنك التجاري الدولي (1.6 ضعف القيمة الدفترية).

وبينما تسمح اللوائح بإدراج ما يصل إلى 49% من أسهم البنك، فمن المرجح أن تكون النسبة أكثر تحفظا، أي ما بين 30% و40%.

في غضون ذلك، يتوقع جنينه، تأجيل معظم الاكتتابات العامة الأولية القادمة في البورصة المصرية إلى الربع الثالث من عام 2026.

وفي إطار برنامج الطروحات العامة الأولية في مصر، أُدرجت ست شركات مملوكة للدولة مؤقتا في البورصة المصرية في 8 أبريل. وأُتيحت لها مهلة ستة أشهر لاستكمال المتطلبات قبل بدء التداول. وتشمل هذه الشركات: شركة الإسكندرية للحراريات، الشركة المصرية للسبائك الحديدية، شركة النهضة للصناعات، والشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت)، شركة النصر للتعدين، وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور. وتخطط الحكومة لقيد 20 شركة مملوكة للدولة.

وتستهدف مصر تحقيق عائدات تتراوح بين 3 و4 مليار دولار من الطروحات العامة الأولية والتخارج من حصص بحلول نهاية العام 2026، و6 مليار دولار بحلول العام المالي التالي. وكان آخر إدراج حكومي هو المصرف المتحد في أكتوبر 2024.

(إعداد: أحمد موسى، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

