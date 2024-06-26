ارتفع سهم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية "تكنو كيو" بنحو 26.7% في أول يوم تداول لها في السوق الثانية (سوق الشركات الناشئة) في بورصة قطر، الأربعاء.

وأدرجت الشركة إدراج مباشر دون طرح عام، وبذلك ارتفع مجموع الشركات التي أدرجت أسهمها في سوق الشركات الناشئة إلى 4 شركات منذ افتتاح السوق عام 2021، وفق بيانات البورصة القطرية.

وتلجأ شركات للإدراج المباشر كوسيلة للتداول دون اللجوء للاكتتاب الأولي العام. وتسعى البورصات العربية لإنعاش الإدراجات والاكتتابات في ظل زخم كبير في الأسواق الخليجية تقوده السعودية.

وبنهاية تعاملات الأربعاء، سجل سعر السهم نحو 3.673 ريال قطري ( بنحو دولار واحد) مقابل السعر الاسترشادي أو المرجعي للسهم بقيمة 2.9 ريال قطري.

تفاصيل

(وفق نشرة الإدراج)

- تأسست تكنو كيو في قطر عام 1996 ويقع مقرها الرئيسي في الدوحة.

- تعمل في قطاع تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة ولديها شركات تابعة في السعودية وعُمان.

- تم إدراج جميع أسهم الشركة برأس مالها البالغ 84.5 مليون سهم إدراج مباشر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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