تعتزم بورصة رواندا، إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) وتتطلع لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية قريبا، بحسب بيير سيلستين روابوكومبا، الرئيس التنفيذي لبورصة رواندا لزاوية عربي، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بتونس هذا الأسبوع.

لدى بورصة رواندا التي انطلقت رسميا في 2011، نحو 10 شركات مدرجة، وأكثر من 45 ورقة مالية مدرجة، بما في ذلك السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة.

"نحن على وشك إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) في السوق الرواندي قريبا... نحن نعمل أيضا على منتجات خضراء جديدة ومنتجات مرتبطة بالاستدامة،" وفق روابوكومبا، الذي لم يحدد مدى زمني لهذه المنتجات.

وصناديق المؤشرات المتداولة توفر طريقة سهلة من حيث التكلفة للمستثمرين للوصول إلى سلة متنوعة من الأصول بما ذلك الأسهم، السندات والسلع. بينما تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين المشاركة في سوق العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات بشكل مباشر.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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