أنهت غالبية البورصات العربية، تعاملات الثلاثاء الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي تصعد هجماتها ضد دول خليجية، في المنطقة الخضراء، فيما لا تزال أسعار النفط تحقق مكاسب مع استمرار الحرب للأسبوع الثالث على التوالي.

ولدى الإغلاق، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.99%، وفق بيانات السوقين.

وقد أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، صباح الثلاثاء، أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن مقتل شخص.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير عدد من المسيرات في المنطقة الشرقية خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. والبورصة السعودية عطلة بداية من الثلاثاء بمناسبة عيد الفطر.

فيما ارتفع مؤشر بورصة قطر لدى الإغلاق بنسبة 0.6% وارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.16% كما ارتفع مؤشر البوررصة المصرية بنسبة 1.9%، حسب بيانات البورصات.

النفط والذهب

(حسب بيانات الأسواق)

وقد ارتفعت أسعار النفط مع استمرار انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فيما أوقفت الإمارات حقل شاه للغاز بعد هجوم بطائرة مسيرة، كما اندلع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بسبب هجوم آخر.

وبحلول الساعة 5 عصرا بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت فوق 102 دولار للبرميل، فيما تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 95 دولار للبرميل.

أما العقود الفورية للذهب فتداولت حول 5,010 دولار للأونصة.

وحسب رويترز، تراجعت صادرات النفط اليومية من دول الخليج بنحو 60% في ​الأسبوع المنتهي في 15 مارس مقارنة بشهر فبراير، بسبب الحرب وإغلاق المضيق الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

