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انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات يوم الخميس ليكون المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) في المنطقة الحمراء بتراجع نحو 1.83% إلى مستوى 27,706 نقطة.
وبعد مرور أول ساعة تداول، انخفض أيضا المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.12% عند مستوى 6,443 نقطة.
وجاء سهما شركة أوراسكوم للتنمية مصر وشركة عبورلاند للصناعات الغذائية بين أكثر الأسهم تراجع بنسبة 4.4% و4.59% على التوالي.
وتراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 1%، وهو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
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