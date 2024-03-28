انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات يوم الخميس ليكون المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) في المنطقة الحمراء بتراجع نحو 1.83% إلى مستوى 27,706 نقطة.

وبعد مرور أول ساعة تداول، انخفض أيضا المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.12% عند مستوى 6,443 نقطة.

وجاء سهما شركة أوراسكوم للتنمية مصر وشركة عبورلاند للصناعات الغذائية بين أكثر الأسهم تراجع بنسبة 4.4% و4.59% على التوالي.

وتراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 1%، وهو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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