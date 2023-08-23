وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الأربعاء، على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية المدرجة بالسوق.

وكان مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، وافق الشهر الماضي على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من البورصة، فيما توصلت الشركة لاتفاق مع الحكومة المصرية لبيع نحو 31% من مساهمي المال العام من خلال بنكي الأهلي المصري والاستثمار القومي.

ووفقا لما أعلنته الحكومة الشهر الماضي، فإن قيمة تخارج مساهمي المال العام من الشركة تبلغ 241 مليون دولار، منها 60% من هذا المبلغ بالدولار والباقي بالجنيه المصري.

وتمتلك مجموعة حديد عز - المملوكة لرجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز - حاليا نسبة الغالبية 64% من العز الدخيلة.

ووفقا لبيان البورصة الأربعاء، فإنه على الشركة أن تلتزم بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب والدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع، بسعر 1250 جنيه للسهم الواحد ( 40.4 دولار).

وقالت العز الدخيلة، في بيان سابق، إنه سيتم شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار في الشركة بعد الشطب بسعر 1250 جنيه للسهم خلال مدى زمني لا يتجاوز 3 أشهر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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