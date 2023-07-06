أعلنت البورصة المصرية عن بدء التداول على سهم شركة طاقة عربية الأسبوع المقبل.

وطاقة عربية تتبع مجموعة القلعة المصرية للاستثمار والتي تعد إحدى شركات القطاع الخاص الشهيرة في مصر.

وقالت البورصة في بيان يوم الخميس، إنه "تقرر السماح ببدء التداول على الورقة المالية اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 09/07/2023 بسعر فتح يبلغ 0.5 جنيه مصري/سهم ( 0.02 دولار)".

وأضاف البيان "على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتبارا من جلسة التداول التالية".

وقد وافقت البورصة المصرية أوائل يونيو الماضي على قيد أسهم شركة طاقة عربية لفترة مؤقتة بغرض التداول المباشر بعد ذلك بدون طرح.

والقيد المؤقت هو إجراء تمهيدي يعطي للشركة مهلة 6 أشهر للتسجيل والطرح وبدء التداول.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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