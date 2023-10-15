وافقت الجمعية العامة لشركة الخطوط السعودية للتموين على تغيير الاسم التجاري للشركة ليصبح "شركة كاتريون للتموين القابضة"، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وجاءت الموافقة بعدما قالت الشركة في وقت سابق من أكتوبر الجاري إنها تعتزم تغيير هويتها. وتقدم الشركة خدمات المساندة والضيافة لشركات الطيران وغيرها من الشركات في قطاعات أخرى، ويشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية، وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج الوجبات المجمدة، وإدارة الصالات، والمغاسل التجارية، وخدمات الأمن.

وقالت الشركة إن الخطوة تهدف لمواكبة رؤيتها بالتوسع في نطاق أعمالها، وتماشيا مع فرص النمو المتاحة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد السعودية.

وأضافت أنها بهذه الخطوة ستواصل تنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى الغير مرتبطة بالطيران، بما يساهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية.

"بيت الشطيرة" تعتزم الانتقال إلى السوق الرئيسي

قالت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة السعودية (برغرايززر) إن مجلس إدارتها وافق على انتقال الشركة من السوق الموازي "نمو" إلى السوق الرئيسي في البورصة السعودية، وفق إفصاح من الشركة الأحد لبورصة تداول.

وأشارت الشركة إلى أن انتقالها إلى السوق الرئيسي بالبورصة يظل خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.

و"برغرايززر"، التي تأسست في السعودية عام 2009، هي أكبر سلسلة مطاعم للبرغر الطازج في السعودية، وتمتلك الآن أكثر من 100 فرع في 20 مدينة في السعودية، وأُدرجت في السوق الموازية بالبورصة عام 2021، بحسب ملفها على البورصة السعودية.

ومن بين الفروق بين السوقين الرئيسي والموازي، هي أن الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة هو 300 مليون ريال في السوق الرئيسي مقارنة بـ 10 مليون ريال في الموازي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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