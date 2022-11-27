PHOTO
طرحت شركة مُلان لمنتجات الحديد السعودية 20.02% من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية الموازي "نمو"، بسعر 24 ريال للسهم.
وقالت شركة يقين المالية - المستشار المالي ومدير الاكتتاب – في بيان على موقع بورصة تداول يوم الأحد إنه تم طرح 532.4 ألف سهم من الشركة، وتم تغطية الطرح أكثر من 1300% بين 20و22 نوفمبر 2022، فترة الطرح.
وأضافت يقين أن موعد إدراج أسهم مُلان سيحدد لاحقا.
نبذة عن ملان
(حسب نشرة الطرح)
-تأسست عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في الرياض
-تعمل في توريد جميع أنواع الحديد التجاري والصناعي
سوق نمو هو السوق الموازي للبورصة السعودية وتأتي متطلبات الإدراج أكثر مرونة من السوق الرئيسي.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا