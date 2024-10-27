تجاهلت أسواق الأسهم العربية، الضربة الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، والتي جاءت بشكل محدود، وارتفعت مؤشرات البورصات العربية بافتتاح تعاملات الأحد.

الضربة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع جاءت محدودة واستهدفت مواقع عسكرية، وقالت إيران إنها خلفت أضرار محدودة فضلا عن مقتل 4 عسكريين.

ويستمر تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران التي وجهت ضربة في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية اغتيال إسرائيل قيادات حزب الله اللبناني المدعوم من طهران وقيادات حركة حماس، وسط مخاوف من اتساع الصراع لحرب إقليمية.

نظرة على الأسواق

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بافتتاحية التعاملات، بنحو 0.83% إلى مستوى نحو 30805 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بنسبة 1.66%. وأسواق الإمارات عطلة يوم الأحد.

كما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.6%، بينما تراجعت بورصة مسقط بنسبة طفيفة 0.2%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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