*تم التحديث بتفاصيل

افتتحت الأسواق الخليجية تعاملات الاثنين، تحت ضغوط تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإيرانية - الأمريكية الإسرائيلية، فيما تترقب الأنظار سوق النفط ما بين التوترات الجيوسياسية وخطط الإفراج عن احتياطيات قياسية.

وقد دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أسبوعها الثالث، فيما لا تزال الأسواق متفاعلة مع تصاعد التوترات واستمرار الهجمات الإيرانية ضد دول خليجية ومخاوف انقطاع إمدادات النفط مع إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

تفاصيل من الإمارات

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بحلول الساعة 11:10 صباحا بتوقيت الإمارات بنسبة 2.1% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1%.

وكان مكتب دبي الإعلامي، قد نقل في ساعات مبكرة الاثنين، أن فرق الدفاع المدني في دبي سيطرت على حريق ناجم عن إصابة أحد خزانات الوقود في محيط مطار دبي الدولي، دون تسجيل أي إصابات.

وقد أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن تعليق مؤقت للرحلات من المطار، وتحويل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم الدولي، وذلك قبل أن تعلن عن استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى بعض الوجهات.

قبل العيد

أما بورصة السعودية فافتتحت التداولات على ارتفاع طفيف في المنطقة الخضراء، وقد تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بحلول نفس التوقيت بنسبة 0.4% وموؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.5%.

ومن المقرر أن تكون جلسة الاثنين هي الأخيرة في تداول قبل بدء عطلة عيد الفطر، والتي ستمتد حتى الاثنين 23 مارس الجاري، وفق بيان سابق من البورصة السعودية.

وتتجه الأنظار إلى سوق النفط، بعد أن قالت وكالة الطاقة ‌الدولية الأحد، إن عملية سحب قياسية تستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب التوترات ستبدأ من خلال تدفقات للسوق بأكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط قريبا، والتي تتضمن مخزونات فورية من منطقة آسيا وأوقيانوس، على أن يتم طرح مخزونات من أوروبا والأمريكتين في نهاية مارس.

وتسبب إغلاق مضيق هرمز، في ارتفع خام برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 40% منذ بداية الشهر ليسجلا أعلى المستويات منذ 2022، وفق رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

