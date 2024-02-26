شهدت بداية تعاملات الاثنين ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد هبوطها الأحد. وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) 2.79 % بحلول الساعة 11:55 صباحا بتوقيت القاهرة متخطياً 28,600 نقطة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي تداولات اليوم ووصل إلى 77 جنيه بزيادة بنسبة 5.48% عن إغلاق الأحد.

وجاء تراجع البورصة الأحد مع الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازية منذ الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة، والذي أدى لتراجع الأسهم التي سبق واستفادت من ارتفاع الدولار في السوق الموازية لأكثر من 60 جنيه للدولار خلال الفترة الماضية.

قد أغلق "إيجي إكس 30" بنهاية تداولات الأحد، منخفضا بنسبة 5.01%، ليبلغ مستوى 27,840.86 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 7 فبراير الجاري.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية يوم الأحد إلى مستوى أقل من 50 جنيه للدولار الواحد في مصر، فيما كان يُتداول عند مستويات تتخطى الـ 60 جنيه للدولار قبل توقيع الصفقة.

وارتفع سهم جي بي كورب - التي تعمل في عدة قطاعات منها النقل، التخزين وصناعة السيارات - خلال تعاملات الصباح بأكثر من 19% مقارنةً بإغلاق الأحد ليصل إلى 10.49 جنيه وهو أعلى سعر خلال جلسة منذ مارس 2008.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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