قفز سعر سهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية، خلال أول يوم تداول بالبورصة المصرية الخميس.

كانت الشركة التي تأسست في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، قد نفذت طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها في البورصة بسعر 2.97 جنيه للسهم على شريحتين، وبقيمة إجمالية نحو 735.1 مليون جنيه.

وبحلول الساعة 10:30 صباحا خلال تعاملات الخميس، سجل سعر السهم نحو 3.66 جنيه بارتفاع أكثر من 23% عن سعر الاكتتاب.

ويعد هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد أن استقبل السوق فبراير الماضي سهم جورميه الغذائية، وسط توقعات بانتعاش الطروحات بدعم من تسريع وتيرة طروحات حكومية.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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