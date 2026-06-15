أظهر مؤشرات غالبية أسواق الأسهم العربية، تفاؤل في المنطقة الخضراء، خلال تعاملات الاثنين، بعد الإعلان عن التوصل لإطار عمل واتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اكتمال اتفاق مع إيران، فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تتوسط بلاده بين الطرفين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يتضمن رفع الحصار الأمريكي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم رسمية في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

وتلقت الأسواق إشارة إضافية على انحسار التوترات في المنطقة، بعدما أظهرت بيانات تتبع السفن، عبور ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من شركة "بترونت" الهندية تحمل شحنة قطرية عبر مضيق هرمز.

نفط وذهب

بحلول الساعة 10:20 صباح الاثنين بتوقيت السعودية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4% إلى نحو 83.5 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% إلى 80.7 دولار للبرميل.

أما أسعار العقود الفورية للذهب فارتفعت بنسبة 1.7% إلى 4288 دولار للأونصة، مع هدوء المخاوف بشأن التضخم ورفع الفائدة.

بورصات عربية

وفي الأسواق العربية، ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي بحلول نفس التوقيت بنسبة 0.4% ومؤشر بورصة قطر بنسبة 1% ومؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 0.14% ومؤشر السوق العام بنسبة 0.18%، وفق بيانات الأسواق.

وبحلول نفس التوقيت، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 0.5%، ومؤشر البحرين العام بنسبة 0.24% بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنحو 0.4%.

وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في عطلة رسمية الاثنين بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يُستأنف التداول الثلاثاء.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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