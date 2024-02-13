أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء باللون الأخضر لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع المؤشر السبعيني بنسبة 1.8% مقارنة بإغلاق الاثنين متفوقا على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" (EGX30) والذي أغلق الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.4% مقارنة بإغلاق الاثنين.

أبرز أحداث الجلسة

وشهدت أسهم قطاع الرعاية الصحية نشاط خلال جلسة الثلاثاء، حيث ارتفع سهم ابن سينا فارما – ضمن المؤشر الرئيسي - بنسبة 11.73% وارتفع سهم شركة راميدا – ضمن المؤشر السبعيني - بنسبة 11.74% مقارنة بإغلاق الاثنين.

كما استمر صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى لليوم الثالث على التوالي حيث ارتفع بنسبة 0.8% مقارنة بيوم الاثنين.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي - وهو أكبر بنك خاص في مصر وصاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي - بنسبة 2.48% خلال جلسة الثلاثاء بقيم تداول هي الأعلى خلال الجلسة بلغت 1.7 مليار جنيه.

وحقق البنك التجاري الدولي نمو في صافي أرباحه عام 2023 بنسبة 83.9% على أساس سنوي لتبلغ 29.6 مليار جنيه، مدفوعا بارتفاع صافي دخل الفوائد في عام 2023 بحوالي 71% على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2023 لكبح جماح التضخم. الأمر الذي تبعه إعلان البنوك عن شهادات إيداع بأسعار فائدة أعلى مما كانت عليه في عام 2022.

كما انخفض سهم إعمار مصر بأكثر من 1% خلال جلسة الثلاثاء بعد أن قفزة السهم في بداية التعاملات إلى أعلى مستوى يسجله السهم خلال جلسة عند 6.89 جنيه. وكان إعمار ثاني أكبر سهم من حيث قيم التداول بعد التجاري الدولي بقيمة تداول بلغت أكثر من 363 مليون جنيه.

قيم التداول

وبلغت قيم التداول الثلاثاء حوالي 6.7 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار جنيه بالاثنين.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.8 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.6 % والعرب على 4.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 489.9 مليون جنيه خلال جلسة الاثنين وسجل العرب صافي شراء بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام مثلت تعاملات المصريين 90.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، يليها العرب بنسبة 6.3% والأجانب بنسبة 3.0 %.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.5 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 346.0 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ويعني صافي شراء المستثمرين الأجانب والعرب تدفق لرؤوس الأموال إلى البورصة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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