باعت شركة إنفستكورب كابيتال البحرينية أصولها العقارية في الولايات المتحدة، في ظل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وعدم اليقين الاقتصادي في سوق الإسكان الأمريكي.

أعلنت شركة الاستثمار البديل المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تخارجت من 12 عقار سكني متعدد الإشغال في خمس ولايات أمريكية، بما في ذلك التصفية الكاملة لمحفظة أصول عقارية متعددة العائلات بسعر إجمالي قدره 550 مليون دولار.

وأكدت إنفستكورب كابيتال أنه على الرغم من جمود سوق العقارات متعددة العائلات، فقد تم تأمين التخارج بسعر أعلى من سعر السوق.

"على الرغم من انخفاض نمو الإيجارات عن أعلى مستوياتها التي شهدناها في السنوات الأخيرة، إلا أن الأسس طويلة الأجل التي تدعم قطاع العقارات متعددة العائلات لا تزال قوية،" حسب محمد عامر، الرئيس التنفيذي المؤقت، مضيفا أن الشركة ستواصل تقييم العقارات في الأسواق المستهدفة.

وأضافت إنفستكورب أن متوسط ​​نسبة الإشغال في هذه العقارات هو 94%، وتقع في أسواق الإيجار، بما في ذلك أتلانتا، فيلادلفيا، ورالي بولاية كارولاينا الشمالية، وسانت لويس بولاية ميسوري، بالإضافة إلى تامبا وأورلاندو في فلوريدا. في الآونة الأخيرة، أكمل فريق مجموعة إنفستكورب عملية التصفية ببيع مجمع سكني مكون من 432 وحدة سكنية في أتلانتا بنهاية فبراير 2025.

أعلنت شركة فريدي ماك الأسبوع الماضي أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري قد ارتفعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال أقل من مستواها قبل عام. "مع توافر المزيد من الخيارات المتاحة للمشترين مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، لا يزال نشاط طلبات الشراء صامد،" حسب سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عام (FRM) 6.86% في 22 مايو 2025، بزيادة عن متوسط ​​الأسبوع الماضي البالغ 6.81%، ولكنه أقل من المتوسط قبل عام حين بلغ متوسط​​سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عام 6.94%.

في غضون ذلك، بلغ متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لأجل 15 عام 6.01%، وهو ارتفاع عن الأسبوع الماضي عندما بلغ متوسطه 5.92%، ولكنه منخفض عن متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لأجل 15 عام المسجل قبل عام عند 6.24%.

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(إعداد: بندو راي، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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