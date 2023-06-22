جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المطاحن الأولى (ويُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة" أو "المطاحن الأولى")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع المطاحن في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح العام الأولي للشركة ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") بنجاح. ويتم تداول أسهم الشركة الآن برمز التداول 2283.

وبلغ سعر الطرح النهائي لسهم المطاحن الأولى 60 ريالاً سعودياً للسهم، وذلك عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري ، وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 3,330 مليون ريال سعودي (888 مليون دولار أمريكي).

وطرحت الشركة 16,650,000 سهم عادي متاح للتداول، وتمثل هذه الأسهم 30% من إجمالي رأس المال المُصدَر للشركة. ووفق عملية التخصيص النهائية، خصّصت الشركة 90% لشريحة الفئات المشاركة من المؤسسات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر و10% لشريحة المكتتبين الأفراد، بما في ذلك المواطنون السعوديون والمقيمون الأجانب في المملكة ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس عبدالله البابطين، الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى: "يشكل إدراج شركة المطاحن الأولى في تداول السعودية دليلاً ملموساً على التزامنا بتعزيز استدامة وتوفّر الغذاء في المملكة العربية السعودية. وبصفتنا شركة رائدة تتمتع بسمعة مرموقة وموثوقة في السوق المحلي، نفتخر بقدرتنا على إنتاج الدقيق ومنتجات القمح الثانوية عالية الجودة. واليوم أصبح بإمكان المستثمرين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، المشاركة في تحقيق رسالتنا بأن نكون الشريك الأول والمفضل في قطاعي الأغذية والأعلاف، ونلبي احتياجات المجتمعات والأسواق في جميع أنحاء المملكة."

وأضاف: "نتطلع إلى الاستفادة من استراتيجيتنا الهادفة والمحددة لتوسيع نطاق وقدرات الشركة، وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية، واستكشاف فئات منتجات جديدة، وتعزيز قنوات التوزيع، ودفع عجلة النمو المستدام في الإيرادات والأرباح. ومن خلال استثمارنا القوي في تنمية وتطوير موظفينا وبنيتنا التحتية ومختلف تقنياتنا، سنسعى لتحلّينا بالمرونة، والتركيز على العملاء، وريادة ومواكبة أحدث توجهات القطاع. ولدينا قناعة بأن هذا النهج الاستراتيجي سيساعدنا للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق رؤيتنا، ليبقى اسم المطاحن الأولى مقروناً بالتميز وشعار الجودة أولاً."

لمزيد من المعلومات حول نشرة الاكتتاب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني لشركة المطاحن الأولى https://www.firstmills.com.

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