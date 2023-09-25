مسقط، سلطنة عمان: تبدأ فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز (قيد التحول) ("أوكيو لشبكات الغاز" أو "الشركة") غدًا الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من سبتمبر 2023م.

تتألف عملية الاكتتاب من بيع ما يصل إلى 2,122,005,720 سهم من أسهم شركة أوكيو ش م ع م ("شركة أوكيو") وعُمان إينرجي تريدينج كومباني، وشركة عُمان أويل سيرفيسيس ليمتد (يشار إليهم معا بـ "المساهمون البائعون")، بنسبة 49% من إجمالي أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز . ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطرح 297 مليون ريال عماني (ما يعادل 771 مليون دولار أمريكي) وفق أعلى نطاق سعري، ما يرفع قيمة شركة أوكيو لشبكات الغاز إلى 606 مليون ريال عماني (ما يعادل 1,574 مليون دولار أمريكي).

يشارك في اكتتاب الشركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق

الاستثمارات العامة السعودي)، وشركة فالكون للاستثمارات (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار)، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال

أس أيه / إن، وقد التزم كل منهم بشكل نهائي لا رجعة فيه بالاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم الواحد، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي المبرمة معهم.

سوف يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:

الفئة الأولى، للمستثمرين من غير الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2023. تُخصّص هذه الفئة المستثمرين المؤسسيين، بنسبة 40% من إجمالي الطرح، بالإضافة إلىنسبة 30% للمستثمرين الثلاثة الرئيسيين، وهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي)، وفالكون للاستثمارات (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار) جهاز الاستثمار العماني، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال أس أيه / إن في. يبلغ النطاق السعري للاكتتاب من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد.

الفئة الثانية، للمستثمرين الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2023. تم حجز الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد حصريًا، أي ما نسبته 30 في المائة من إجمالي أسهم الطرح. سعر الاكتتاب في الفئة الثانية هة السعر الأعلى المطبق عليه الخصم، ويبلغ 126 بيسة لكل سهم، ويُحتسب كما يلي: السعر الأعلى الذي يبلغ 140 بيسة مخصومًا منه 10%. وتهدف الشركة من حجز 30% من حجم الطرح للمستمرين الأفراد بسعر الخصم إلى إتاحة فرصة أكبر للمستثمرين الأفراد المحتملين للمشاركة في الطرح العام الأولي.

يعتبر هذا الطرح العام الأولي بمثابة فصل جديدة في مسيرة نمو شركة أوكيو لشبكات الغاز، المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في السلطنة، يأتي هذا الاكتتاب في إطار من استراتيجية أوسع لتصفية الأصول تبنتها الحكومة وينفذها جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية للسلطنة. وهو فرصة كبيرة للمستثمرين العمانيين والدوليين للمشاركة في تحقيق رؤية السلطنة 2040 التي تعكس خطة التنمية الوطنية طويلة المدى التي تهدف إلى النهوض بالسلطنة لتصبح أمة مزدهرة وتنافسية ومستدامة، إلى جانب تنويع الاقتصاد بشكل سريع.

في يناير 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح بقيمة 33,000,000 ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11,000,000 ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 في حوالي شهر أبريل 2024.

يُتوقّع أن يبدأ التداول في أسهم الشركة ببورصة مسقط في الرابع والعشرين من أكتوبر 2023.

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نبذة عن أوكيو لشبكات الغاز

تتمتع الشركة بحق امتياز طبيعي على البنية التحية الأساسية لنقل الغاز في سلطنة عُمان باعتبارها المالك والمشغل الحصري لشبكة نقل الغاز الطبيعي في السلطنة. تسعى أوكيو لشبكات الغاز إلى أن تصبح رائدة في مجال تطوير شبكة نقل الغاز الطبيعي وإدارتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة. ونركز على الالتزام بأفضل معايير التشغيل والصيانة، حيث نستعين بفريق من الموظفين الموهوبين بلغ عددهم 480 موظفًا في 30 يونيو 2023، ونفخر كل الفخر بسجلنا الحافل نظرًا لتجاوز معدلات توفر الغاز نسبة 99.9% طوال آخر 10 سنوات وبلوغ متوسط زمن الاسترداد 17 دقيقة، ولم نسجل أي انقطاعات في إمداد الغاز في عام 2022. وعلى صعيد الصحة والسلامة، تعتبر أوكيو لشبكات الغاز نموذجًا يُحتذى به في مراعاة المعايير الدولية المعمول بها في مجال السلامة والصحة الوظيفية. تحرص الشركة على مصالح المجتمع ككل والتنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان في سياق عملياتها التشغيلية، وتسعى جاهدة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة والمساهمة في المجتمعات العُمانية ودعم جهود الحكومة نحو الاستدامة البيئية.

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