اختارت شركة سي آي كابيتال، ومقرها مصر، سهم بنك أبوظبي التجاري كأفضل خيار بين أسهم البنوك في أسواق الأسهم الإماراتية.

"نُفضل سهم بنك أبوظبي التجاري لميزانيته العمومية القوية وتوقعاته المستقبلية للربحية،" وفق مذكرة بحثية للشركة، مشيرة إلى مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية المُقدر لسهمه في عام 2025 والبالغ 1.3 ضعف، مقارنة بمتوسط ​​1.7 ضعف لنظرائه.

يُقارن مؤشر P/BV القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية. ويستخدمه المستثمرون غالبا لتقييم ما إذا كان السهم مبالغ في قيمته أو منخفض عنها.

يبلغ العائد المُستدام على حقوق الملكية (RoE) عند 14.7% وفقا لشركة الوساطة.

يعكس العائد المُستدام على حقوق الملكية مدى كفاءة الشركة في توليد الأرباح من حقوق الملكية مع تحقيق نمو مستدام.

قالت شركة سي آي كابيتال، إن استراتيجية البنك الجديدة لخمس سنوات، لم تُدرج ضمن افتراضاتها، ولكنها ستعزز توقعاتها والسعر المستهدف.

وقد حصل بنك أبوظبي التجاري، المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على توصية بـ "زيادة الوزن النسبي" في أسهمه بسعر مُستهدف 16 درهم إماراتي للسهم.

وصنفت شركة الوساطة بنك أبوظبي الأول (FAB)، المُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كثاني أفضل اختيار لها بين البنوك الإماراتية، مُحافظة على توصيتها بـ "زيادة الوزن النسبي" في أسهمه، ورفعت سعرها المُستهدف بنسبة 5.3% إلى 20 درهم إماراتي للسهم.

أبقت سي آي كابيتال على توصيتها بـ"زيادة الوزن النسبي" لأسهم بنك دبي الإسلامي (DIB) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)، المدرجين في بورصة دبي.

"نُشيد بتوقعات بنك دبي الإسلامي بشأن هامش ربحيته لهذا العام، على الرغم من أن حركة هامش الربح في الربع الأول من عام 2025 جاءت مخالفة لتوقعاتنا. في الوقت نفسه، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بأحد أفضل معدلات العائد مقابل المخاطر في الإمارات،" قالت الشركة.

وبلغت توصية "زيادة الوزن النسبي" لأسهم بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني عند سعرين مستهدفين للسهم عند 9.40 درهم إماراتي و27 درهم إماراتي على التوالي.

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(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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