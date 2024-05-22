أعلنت شركة النفط الإماراتية "أدنوك" المملوكة لحكومة أبو ظبي، اعتزامها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي تمثل 5.5 % من رأس المال المصدر لأدنوك للحفر، بحسب بيان من الشركة لبورصة أبوظبي يوم الأربعاء

وأدنوك للحفر، التي أدرجت في سوق أبوظبي أكتوبر 2021، هي شركة مملوكة بنسبة 84% لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، إضافة لحصة 5% لشركة بيكر هيوز الأمريكية وتعود 11% من أسهمها لمستثمرين آخرين من المؤسسات والأفراد.

ووفق بيان الشركة، يتكون الطرح حصريا من أسهم تملكها أدنوك ويتوقع أن يسهم بيع الحصة الإضافية في تعزيز سيولة وتداول أسهم الشركة، وتنويع قاعدة المساهمين فيها.

وتقوم المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، بدور منسقين عالميين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين للطرح، وفق البيان.

تفاصيل الطرح

(حسب بيان الشركة)

- سيكون الطرح الثانوي مفتوح للمستثمرين المحترفين.

- تبدأ فترة بناء أوامر الاكتتاب على الفور ومن المتوقع أن تنتهي في 23 مايو 2024.

- سيتم تحديد سعر الطرح عند انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.

- من المتوقع الاعلان عن الشروط النهائية بعد الانتهاء من عملية الطرح.

- من المتوقع إدراج أدنوك للحفر على مؤشر مورغان ستانلي في المراجعة ربع السنوية المقبلة مع مراعاة استيفاء الشركة جميع معايير الانضمام.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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