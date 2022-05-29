تراجع صافي ربح النساجون الشرقيون، أحد أكبر منتجي السجاد في العالم، بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي.

وانخفض ربح الشركة 26% ليسجل 260 مليون جنيه مصري (14 مليون دولار)، وذلك رغم ارتفاع المبيعات 18% إلى 3.27 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

ويعتمد القطاع الصناعي المصري على الكثير من المدخلات المستوردة، والتي ارتفعت أسعارها عالميًا بعد رفع قيود فيروس كورونا ثم العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أهم مصدري النفط في العالم.

وقالت إنجي الديواني، محلل مالي في بنك الاستثمار بلتون، إن انخفاض الأرباح سببه انخفاض هامش الربح في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج ومعظمها مواد بترولية ما بين 35% و60% في حين لم تستطع الشركة تمرير الزيادة كاملة للمستهلك.

وأضافت أن ارتفاع سعر الفائدة في مصر وخارجها، أدى إلى زيادة تكاليف التمويل على الشركة.

وتسارع معدل التضخم (زيادة الأسعار) في مصر بشكل منتظم منذ بداية العام ليصل إلى 13% في أبريل.

وقالت الشركة إنها رفعت رواتب الموظفين 25% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 0.75% حتى الآن منذ مارس الماضي، وأعلن عزمه مواصلة التشديد النقدي لكبح التضخم، وزادت الفائدة على الجنيه 3% بينهم 1% خلال مارس الماضي، وسط توقعات من بيوت الاستثمار أن تلك الزيادات لن تكون الأخيرة.

وتستحوذ القروض بالعملة الأجنبية على معظم الديون طويلة الأجل على الشركة والتي زادت إلى 480.9 مليون جنيه في مارس 2022 مقابل 427 مليون جنيه في مارس 2021.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15% في مارس، ما رفع من تكاليف الإستيراد والاقتراض بالعملة الأجنبية على الشركات المصرية.

لكن الديواني توقعت أن يكون أثر ضعف العملة قليل على النساجون الشرقيون، إذ أن الشركة تحصل على 66% من دخلها عن طريق الصادرات وبالتالي هناك توازن بين الدخل وبين التكاليف الدولارية والتي تشمل أقساط القروض بالعملات الأجنبية وتكلفة خدمتها.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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