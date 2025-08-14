تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

الصندوق السيادي النرويجي

بلغت قيمة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي -أكبر صندوق سيادي في العالم- في الشركات المدرجة في بورصة مصر نحو 94 مليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، وفق بيانات الصندوق.

وتوزعت استثمارات الصندوق على 9 شركات مدرجة وهي البنك التجاري الدولي و إي فاينانس وإي إف جي القابضة وفوري والتشخيص المتكاملة وتعليم لخدمات الإدارة ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات ويو للتمويل (فاليو).

ويعد الصندوق النرويجي الأكبر في العالم بين الصناديق السيادية من حيث الأصول المدارة التي تقدر بنحو 1.74 تريليون دولار.

فوري

ارتفعت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك المدرجة في بورصة مصر بنسبة 99.9% خلال النصف الأول من 2025، على أساس سنوي، لتسجل 1.2 مليار جنيه (24.8 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.

وسجلت إيرادات الشركة نموا بنحو 63.8% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ 3.7 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن هذا النمو يعود إلى نجاح التدابير التي اتخذتها لخفض التكاليف دون تفاصيل إضافية، بجانب تنويع باقة خدماتها سواء الخدمات المصرفية ونظيرتها المالية والمدفوعات الرقمية.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير المدرجة في بورصة مصر عن نمو أرباحها خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 58% على أساس سنوي، لتسجل 6.7 مليار جنيه، وفق بيانات الشركة.

وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من 2025، بنسبة 42% على أساس سنوي لتسجل 15.6 مليار جنيه.

وسجلت الشركة مبيعات جديدة خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 143 مليار جنيه، تمثل 95% من إجمالي مبيعاتها في عام 2024.

إعمار مصر

تراجعت أرباح شركة إعمار مصر المدرجة في بورصة مصر خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 48.8% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، وفق بيانات الشركة.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع مبيعات الشركة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 65.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.3 مليار جنيه.

وبالنظر إلى القوائم المالية للشركة، فإن انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة 81.9% وارتفاع المصروفات التمويلية بنحو 2975% كانا أبرز العوامل وراء انخفاض أرباح الشركة.

صناعة السيارات

تستهدف مصر استقطاب إحدى الشركات الكبرى في صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إذ تتفاوض مع عدد من الشركات العالمية على إنشاء مصنع للبطاريات اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية في مصر، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء.

وأضاف أن مصر منفتحة على منح حوافز استثنائية إضافية للشركات العملاقة في حال رغبتها في إنشاء مصانع بمصر شريطة أن تنتج تلك المصانع ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويا.

الغاز الطبيعي

تستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميا حاليا، وفق ما صرح به رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأربعاء.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا والمستخدم في المشغولات4570 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 — الذي يشهد رواجا في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية — نحو3917 جنيها للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية — والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار — نحو5223 جنيها للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. ويعد ذلك أقوى مستوى للجنيه مقابل الدولار منذ ما يزيد عن عام تقريبا.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.44 جنيه للشراء و 49.29 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

