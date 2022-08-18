ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 8.9% في يوليو الماضي، بعد أن سجل 8.6% في يونيو، وفقا لبيانات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي الصادرة الخميس.

وسجل معدل التضخم مستوى قياسي في يوليو، مدفوعا بارتفاع الطاقة والغذاء ومنتجات التبغ والكحول.

وشهدت أسعار الطاقة ارتفاعات كبيرة في أوروبا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، والتي نتج عنها عقوبات ضد موسكو المغذي الرئيسي للغاز للقارة العجوز، إضافة لارتفاع أسعار الغذاء نتيجة التضخم العالمي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال يوليو إلى 10.1% من 9.4% في يونيو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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