تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

المصرية للاتصالات

وافق مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات مبدئيا على العرض الملزم المقدم من شركة هيليوس للاستثمار البريطانية للاستحواذ على نسبة تتراوح بين 75% و80% من شركة تابعة ستمتلك مجمع مراكز البيانات الإقليمي RDH، وفق بيان صادر من المصرية للاتصالات الأحد.

وأضاف البيان أن نسبة هيليوس للاستثمار في الشركة -التي ستمتلك مجمع مراكز البيانات الإقليمي- ستتراوح بين 75 – 80% والحصة المتبقية ستمتلكها المصرية للاتصالات.

وتضمن عرض هيليوس للاستثمار تقييم لـ100% من مجمع مراكز البيانات لا يقل عن 230 مليون دولار أمريكي (11.16 مليار جنيه مصري) مع إمكانية زيادة هذا التقييم ليصبح بحد أقصى 260 مليون دولار أمريكي في ضوء تحقيق بعض مؤشرات الأداء. وستقوم هيليوس بسداد مقابل الصفقة للشركة المصرية للاتصالات بناء على هذا التقييم عند إتمامها.

وفي إطار الصفقة، عينت المصرية للاتصالات شركة إي أف جي هيرميس مستشار مالي لها، بجانب تعيين أحد المستشارين المستقلين لتحديد القيمة العادلة للمجمع.

قروض مدعمة للصناعة

وافقت وزارة المالية على طلبات المصنعين للحصول على قروض مدعمة في إطار المبادرة التمويلية للقطاع الصناعي بسعر فائدة 15%، عقب شكاوى من اتحاد الصناعات المصرية بأن البرنامج لم يجر تفعيله، وصعوبة الحصول على تمويلات ضمن البرنامج، وفق وسائل إعلام محلية.

وقد أطلقت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من مبادرة التمويل الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه في أبريل الماضي بأسعار فائدة مخفضة بنسبة 15% لـ 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، هي الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والكيميائية والمنسوجات إلى جانب التعدين ومواد البناء.

سندات توريق

أصدرت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات مدته 3 سنوات بقيمة 5 مليار جنيه، وفق بيان صادر الأحد من مكتب الدريني وشركاه المستشار القانوني للعملية.

وقال هيثم سراج، الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي، أن قيمة محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها إلى 8.5 مليار جنيه بنهاية العام.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4865 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4170 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5560 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.29 جنيه للشراء و 50.14 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا