تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأخير من العام 2022 بنحو 0.2% ليسجل 7.2% مقارنة بالربع السابق من العام، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الأربعاء.



وانخفض عدد المتعطلين عن العمل بالربع الرابع إلى نحو 2.2 مليون شخص من نحو 2.3 مليون شخص بالربع الثالث من 2022.



ويواجه القطاع الخاص في مصر منذ أشهر ضغوطا بسبب نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المستمر في تكاليف الإنتاج، ما يُقلّص فرص خلق الوظائف.

للمزيد - تفاصيل أكثر: انكماش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل بالربع الرابع 1.2 مليون شخص، أما الإناث فبلغ عددهن 991 ألف متعطلة عن العمل، حسب البيان.



وارتفعت قوة العمل في مصر والتي تشمل المشتغلين والمتعطلين القادرين على العمل والراغبين في التوظيف، خلال الربع الرابع بنسبة 0.3% لتسجل 30.34 مليون فرد.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا