انتعش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر مايو الماضي، رغم ضغوط التضخم، وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 54.6 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو مسجلا أعلى قراءة في 5 أشهر أي منذ بداية 2022.

ووفقا لتقرير مؤسسة S&P الصادر يوم الجمعة، أشارت الشركات في الإمارات إلى ارتفاع أسرع في النشاط والطلبات الجديدة مع زيادة متجددة في التوظيف، لكنها تواجه صعوبة في مواكبة معدلات الطلب مع ارتفاع الضغوط التضخمية على تكاليف الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

وقالت الشركات إن هناك زيادة قوية في الأعمال الجديد مع استمرار تحسن طلب العملاء، واستفادت الشركات من زيادة التسويق وتجديد تخفيضات الأسعار ما ساعد على زيادة المبيعات.

وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن الاقتصاد الإماراتي يواصل التعافي بقوة من الوباء، وعلى الرغم من انتهاء إكسبو 2020 واصلت الشركات الإشارة إلى ارتفاع حجم الطلبات وزيادة السياحة.

وأضاف أنه مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، تختار الشركات استيعاب التكاليف الإضافية بدلا من نقلها للعملاء، لكنه من غير المرجح ان يستمر هذا إلى أجل غير مسمى.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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