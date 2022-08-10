دفعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي يملكها الصندوق السيادي السعودي المعروف بـ صندوق الاستثمارات العامة نحو 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مصرية، وفقا لبيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

من هي الشركات الـ 4؟

- شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

- شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)

- شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

- شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

ووقعت مصر والسعودية في يونيو، اتفاقية تتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.

وتأتي الصفقة في وقت تنشط فيه الاستحواذات الخليجية على الشركات الحكومية المصرية التي تسعى إلى توفير سيولة كافية لمعالجة ضغوط الحرب الروسية على الميزانية العامة.

وسبق أن اشترى صندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" حصص حكومية في 5 شركات بينها أبو قير للأسمدة وموبكو في أبريل الماضي مقابل نحو 2 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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