انخفض معدل البطالة في أمريكا بشكل طفيف في مارس الماضي ليسجل 3.5% بدلا من 3.6% في فبراير، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة.

وتراجع عدد الوظائف الجديدة - غير الزراعية التي يغطيها المؤشر - التي أضافها الاقتصاد الأمريكي إلى 236 ألف وظيفة في مارس، مقارنة بـ 311 ألف وظيفة في فبراير.



وجاءت الوظائف الجديدة، في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية والحكومة والرعاية الصحية.



وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة خلال مارس ليصل إلى 5.8 مليون عاطل مقارنة بـ 5.9 مليون عاطل في فبراير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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