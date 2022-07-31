* تم تصحيح رقم العجز في التيزر الذي يظهر على موقع زاوية

ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في مصر بنحو 21% بنهاية شهر يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الأحد.

ويتم احتساب صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بخصم التزامات القطاع المصرفي (بما فيها البنك المركزي المصري) تجاه غير المقيمين من إجمالي أصول القطاع بالعملة الأجنبية.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية يونيو نحو 370.1 مليار جنيه مصري (19.68 مليار دولار) مقابل 305 مليار جنيه (16.41 مليار دولار) بنهاية مايو.

بحسب متوسط سعر صرف الدولار عند 18.8028 جنيه بنهاية يونيو، و18.59235 بنهاية مايو، وفق بيانات البنك المركزي.

وكان نحو 216.6 مليار جنيه (11.52 مليار دولار) من العجز المسجل بنهاية يونيو لدى البنوك التجارية، فيما بلغ العجز لدى البنك المركزي 153.5مليار جنيه (8.16 مليار دولار)، وفق بيانات البنك.

وتعاني مصر من ضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية بسبب خروج الأموال الساخنة التي كانت أحد أكبر ممولي الميزانية العامة للدولة وعجز الحساب الجاري، في الوقت الذي وسعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على قطاع السياحة والميزان التجاري.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا