تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

رؤية 2030

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن اعتزام الحكومة المصرية وضع رؤية متكاملة للدولة المصرية حتى 2030، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بالقاهرة.

وأضاف أن رؤية مصر 2030 ستصدر قبل نهاية عام 2025، تتضمن مستهدفات الدولة الاقتصادية على مدار 5 أعوام، سواء على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية وحجم الدين.

أدوات ادخارية جديدة

تدرس الحكومة المصرية مع البنك المركزي طرح أوعية وأدوات ادخارية جديدة مميزة للمصريين بالخارج، بهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة القادمة، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي الأربعاء.

أوراسكوم للاستثمار القابضة

سجلت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية والمدرجة ببورصة مصر خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقيمة 914.6 مليون جنيه (18.9 مليون دولار) بنسبة ارتفاع 392.7%.

ويبلغ رأسمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة نحو 577 مليون جنيه، وهي شركة قطاع خاص أدرجت في بورصة مصر منذ يناير 2012، وتعمل في قطاع الاستثمارات المالية، وتأسست 2011.

ورغم ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركة بنحو 102.7% في عام 2024 لتصل الى 357.4 مليون جنيه، الا ارتفاع تكلفة المشتريات والخدمات بنسبة 199%، وكذلك زيادة خسائر اضمحلال في قيمة أصول مالية بنسبة 83.8% كانت العوامل الأبرز وراء تسجيل الشركة لخسائر في عام 2024.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4585 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3930 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5240 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.29 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: أحمد علي،، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا