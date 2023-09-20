بلغ العجز الفعلي لميزانية البحرين 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2023، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية في البحرين الأربعاء.

تسعى البحرين على غرار دول الخليج الغنية بالنفط إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، في ظل تأثر أسعار الطاقة وتقلبها بالتطورات العالمية.

ووفق الوكالة، انخفض إجمالي المصروفات الفعلية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 2 % مقارنة بتقديرات سابقة لميزانية النصف الأول لسنة 2023، ليصل إلى 1.823 مليار دينار بحريني (4.848 مليار دولار) .

فيما بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 1.441 مليار دينار بحريني، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2.9% هذا العام و3.2% في عام 2024، وفق تقرير لوزارة المالية البحرينية يوليو الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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