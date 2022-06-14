قال المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وهو السلطة التشريعية في البلد، اليوم الثلاثاء، إنه أعد مشروع قانون اتحادي حكومي لإقرار ميزانية وصفها بالـ "تكميلية" للسنة المالية 2022 تشمل مصروفات إضافية بقيمة 1.23 مليار درهم إماراتي (334.9 مليون دولار).

وبحسب البيان، "يهدف مشروع القانون إلى توفير مخصصات مالية لمستجدات طرأت، ترتب عليه إعداد ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد." ولم يأت البيان على ذكر تفاصيل أخرى.

والإمارات هي إحدى الدول الكبرى المصدرة للنفط التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط التي تحلق فوق الـ 120 دولار للبرميل.

وأضاف المجلس، عبر حسابه على تويتر، تقدر زيادة الإيرادات خلال العام 2022 بنحو 374.98 مليون درهم (102.1 مليون دولار) على أن يتم تمويل الفرق بين زيادة المصروفات والإيرادات من الاحتياطي العام للدولة.

وأقرت الإمارات في أكتوبر الماضي ميزانية عام 2022 بمصروفات تقديرية بـ 58.9 مليار درهم (16 مليار دولار) وإيرادات 56.7 مليار درهم (15.4 مليار دولار).

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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