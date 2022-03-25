

تعطل الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، وتوقف عن العمل، فيما أعلن البنك يوم الخميس أن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية تمت صباح يوم الأربعاء وتمت السيطرة عليها، وفقا لوكالة تونس للأنباء.

وظل موقع البنك المركزي معطل حتى الساعة ال11 صباحا بتوقيت دبي.

وقال المركزي إنه تم تسجيل بعض الاضطرابات على مستوى مجموعة من أنشطته ومن بينها الموقع الإلكتروني.

فيما طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، باتخاذ كل الإجراءات تحسبا للهجمات السيبرانية، وفقا لوكالة تونس للأنباء الرسمية ووصف الهجمات السيبرانية بأنها "نوع من الإرهاب تلجأ إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وجميع أنواع المؤسسات".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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