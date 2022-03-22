ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في سلطنة عمان 4.02% على أساس سنوي، وتراجع 0.46% على أساس شهري في فبراير الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وجاءت الزيادة السنوية في التضخم مدفوعة بشكل أساسي بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات 5.01% في فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسعار الخضروات 13.9%، الفواكه 6.8%، الأسماك والأغذية البحرية 6.24%، اللحوم 6.03%، الخبز والحبوب 2.03%، على أساس سنوي في فبراير الماضي، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويشهد العالم موجة تضخمية هائلة ضربت أسعار السلع الأساسية والمحاصيل والأغذية على خلفية ارتفاع أسعار البترول وحرب أوكرانيا.

(إعداد عبدالقادر رمضان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)