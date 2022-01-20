أعلنت سفارة إسرائيل لدى دبي، الخميس، إنشاء مؤسسة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا بين إسرائيل والإمارات بتكلفة 300 مليون شيكل إسرائيلي أو نحو 95 مليون دولار .

وتعد هذه المنشأة أحدث تعاون بين البلدين منذ إعلانهما تطبيع العلاقات الثنائية بينهما في عام 2020 وتوقيعهما في سبتمبر من هذا العام الاتفاق الإبراهيمي برعاية الولايات المتحدة والذي تلاه عدة اتفاقات في مختلف المجالات.

والإمارات هي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن، ولحقت بها البحرين، والسودان والمغرب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي وحتى أواخر نوفمبر الماضي نحو 700 مليون دولار أمريكي.

أبرز الاتفاقات بين الإمارات وإسرائيل

(بحسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

ديسمبر 2021: تسيير رحلات يومية بدون توقف تابعة لشركة طيران الإمارات بين دبي وتل أبيب.

نوفمبر 2021:

- وقعت إسرائيل والأردن برعاية إماراتية اتفاقية لمقايضة المياه والكهرباء بين الأردن وإسرائيل، حيث ستقوم شركة إماراتية ببناء محطة للطاقة الشمسية في الأردن تشتري منها إسرائيل الكهرباء، وفي المقابل ستشتري الأردن المياه المحلاة من إسرائيل.

- وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع الإماراتية وشركة آي.إيه.آي الإسرائيلية لصناعة الطيران اتفاق في دبي لتصميم سفن قادرة على تنفيذ هجمات مضادة للغواصات.

- وقعت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية - التي تعمل في قطاع تصنيع الطائرات - اتفاقية مع شركة طيران "الاتحاد للطيران" في أبو ظبي بشأن تحويل طائرات المسافرين لطائرات شحن جوي.

سبتمبر 2021: أول اتفاق في مجال الأغذية بين الإمارات وإسرائيل لإطلاق خط إنتاج لبنة في دبي بين شركتي تنوفا الإسرائيلية و EFI الإماراتية.

يوليو 2021: وقع البلدان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي في مجالات إنتاج الأغذية وسلاسل الإمداد الغذائية.

مايو 2021: أعلنت الإمارات وإسرائيل توقيع اتفاقية ضريبية جديدة يتحدد بموجبها سقف للاستقطاعات الضريبية وتهدف لتشجيع التجارة بين البلدين.

فبراير 2021: وقعت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) مذكرة تفاهم مع إكسبو تل أبيب- وهو مركز للمعارض في تل أبيب، لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في قطاع سياحة الأعمال على المستوى الإقليمي، وذلك بهدف بتطوير محفظتهما من المشاريع الجديدة وزيادة فرص التعاون بينهما.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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