* تم التحديث بخبر وفاة ماجد الفطيم

توفي يوم الجمعة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، بحسب عدة وسائل اعلام.

مسلحون يسيطرون على مقرات حكومية في ليبيا

- ذكرت وسائل إعلام دولية في الساعات الأولى من صباح الخميس نقلا عن شهود عيان ووسائل إعلام محلية ليبية أن مسلحين سيطروا على بعض المقرات الحكومية والمجلس الرئاسي، وأن قوات الحرس الرئاسي انسحبت من مقراتها.

للمزيد: بعد تأكد ترشحه لرئاسة ليبيا... نظرة على سيف الإسلام القذافي

بنك إنجلترا المركزي يرفع الفائدة 0.25%

- رفع بنك انجلترا المركزي، يوم الخميس، الفائدة إلى 0.25%، بحسب بيان للبنك.



الفيدرالي الأميركي يلمح بزيادة الفائدة ثلاث مرات في 2022

- ألمح الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى عزمه رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2022 بعد إنهاء برنامج شراء السندات الذي اتبعه خلال الجائحة في مارس المقبل، بحسب رويترز.



وأشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن معدل الضخم يتسارع بشكل غير مريح، في وقت حقق فيه الاقتصاد معدل تشغيل شبه كامل.



ويتوقع خبراء الفيدرالي ارتفاع التضخم إلى 2.6% العام المقبل، ما يمثل زيادة عن توقعهم في سبتمبر أن يكون معدل التضخم 2.2% لعام 2022.

كما يتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5% على أن يظل مستقر حتى عام 2024.

ورأى صانعو القرار أن سعر الفائدة الذي يقترب من الصفر حاليًا سوف يحتاج أن يرتفع إلى 0.9% بنهاية العام المقبل ثم إلى 1.6% بنهاية 2023 و2.1% عام 2024.

وبدأ الفيدرالي مؤخرًا في زيادة وتيرة تخفيض شراء السندات، على أن ينتهي برنامج شراء أوراق الخزانة بحلول مارس المقبل ما سيفتح الطريق لزيادة أسعار الفائدة.

للمزيد: هل تضع توقعات الفيدرالي ضغوط تضخمية على الأسواق الناشئة؟

"تعزيز" توقع اتفاقيات في قطاع الكيميائيات بقيمة 4 مليار دولار

- وقّعت شركة أبو ظبي للمشتقات الكيميائية (تعزيز) التابعة لأدنوك اتفاقيات شراكة مع ثمانية مستثمرين محليين في مجال التكرير والبتروكيماويات بقيمة 15 مليار درهم (4 مليار دولار)، بحسب بيان الشركة.



وبموجب الاتفاقيات يحصل المستثمرون من القطاع الخاص على حصة تصل إلى 20% من محفظة مشاريع "تعزيز" في مدينة الرويس الصناعية في أبو ظبي، والتي تشارك فيها أيضًا "القابضة" (ADQ) بجانب أدنوك وعدد من الشركاء الدوليين.

للمزيد: أدنوك الإماراتية تعلن عن دخول شريك صيني لها في مشروعين للنفط والغاز



بنك أبو ظبي الأول يهدف للتوسع بمصر

- قال الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول بمصر، محمد عباس فايد، إن البنك يستهدف الاستحواذ على حصة تبلغ 2% من السوق في مصر.

ويسمح هذا التوسع للبنك بأن يصبح رابع أكبر بنك خاص في السوق من حيث حجم الأصول، بحسب ما نقلته قناة الشرق السعودية.

وكان أبو ظبي الأول قد استحوذ على عمليات بنك عودة اللبناني في مصر منتصف العام الحالي.





أنكوراج تعين داف آند فيلبس مستشار مالي في مشروع قناة السويس

- عينت شركة أنكوراج للاستثمارات شركة Duff and Phelps كمستشار مالي لمرحلة الإغلاق في مشروعها الضخم للبتروكيماويات المزمع انشائه في منطقة قناة السويس، بحسب بيان الشركة.

وتبلغ قيمة مشروع "The Anchor Benitoite" الذي تقوده الشركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2.5 مليار دولار، وتساهم فيه أكثر من 20 شركة دولية. وتتوقع الشركة الإنتهاء من مرحلة الإغلاق المالي قبل نهاية 2023.

للمزيد: "قناة السويس" ترفع رسوم المرور 6% في 2022

لبنان ترحل معارضين بحرينيين

- أمر وزير الداخلية اللبناني بترحيل معارضين بحرينيين بسبب انتقادهم لوضع حقوق الإنسان في بلادهم، بحسب آسوشياتد برس.

وقد أطلق أعضاء حزب الوفاق البحريني الشيعي الذي تم حله عام 2016 تقريره السنوي عن وضع حقوق الإنسان ببلادهم من بيروت.

وتحاول لبنان إصلاح العلاقات مع دول الخليج التي تدهورت في الأشهر الماضية على خلفية انتقادات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي للحرب التي تشنها السعودية في اليمن.

للمزيد: إنفوجرافك: الليرة اللبنانية إلى أين؟

مؤسس Indiabulls يعتزم بيع أسهم لجهاز أبو ظبي للاستثمار وآخرين

- اقترب مؤسس شركة Indiabulls Housing Finance للإقراض العقاري من إتمام صفقة بيع حوالي نصف حصته إلى جهاز أبو ظبي للاستثمار ومجموعة بلاكستون وآخرين، بحسب بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة.



ويعتزم المؤسس بيع حصة تساوي 11% من أسهمه بالشركة الهندية في صفقة تقدر بحوالي 180 مليون دولار.



الإمارات تعلق دخول القادمين من الكونغو

- قررت الإمارات تعليق دخول القادمين من جمهورية الكونغو اعتبارًا من الجمعة المقبلة مع منع سفر مواطنيها إلى البلد الافريقي وذلك في ظل تشديد الإجراءات الاحترازية من كورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات.



كما اشترطت على القادمين من الكونغو من خلال دولة أخرى أن يكون قد مضى على مغادرتهم البلد الأفريقي أسبوعين.

للمزيد: بين الإمارات وتركيا فرص تشوبها التحديات

إيران ووكالة الطاقة الذرية يتفقان على إعادة كاميرات المراقبة

- توصلت وكالة الطاقة الذرية الدولية لاتفاق مع طهران لإعادة تركيب كاميرات المراقبة في منشأة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج الإيرانية، بحسب بيان للوكالة.

وسيتم تركيب الكاميرات خلال الأيام المقبلة لتحل مكان مثيلاتها التي تم تفكيكها في وقت سابق من هذا العام.

للمزيد: دليلك للتقارب الإماراتي-الإيراني



إسرائيل تتبرع بمليون لقاح لأفريقيا

- قررت إسرائيل التبرع بمليون لقاح مضاد لفيروس كورونا لعدد من الدول الأفريقية من خلال مبادرة كوفاكس، بحسب آسوشياتد برس.

وتبدأ إسرائيل إرسال لقاحات أسترازينكا إلى دول تشمل كينيا ورواندا وأوغندا خلال الأسابيع المقبلة.

للمزيد: سلالة كورونا جديدة أصابت العالم بالذعر: ماذا نعرف عنها؟

كندا تحذر مواطنيها من السفر بسبب أوميكورن

- حذرت كندا مواطنيها من السفر بسبب تفشي متحور فيروس كورونا أوميكورن في ظل التوسع في حملة التطعيم، بحسب رويترز.

وكانت كندا قد منعت القدوم من عشر بلاد أفريقية كإجراء احترازي ضد المتحور الجديد.

للمزيد: ترقب الأسواق لتأثير أوميكرون... هل هو صمت يسبق العاصفة؟

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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