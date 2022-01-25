* تم التحديث بخبر عن لبنان

واشنطن ساعدت الإمارات في صد هجوم الحوثيين

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات تابعة لها بقاعدة الظفرة الجوية بالإمارات شاركت القوات الإماراتية في اعتراض صاروخين استهدفا الإمارات صباح الاثنين، بحسب بيان للقاعدة المركزية نقلته عدة وسائل إعلام.

وقد قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، مساء الاثنين، إن "تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد في صد جولة جديدة من الهجمات الحوثية الإرهابية على الإمارات صباح الاثنين"، بحسب ما نقله الحساب الرسمي لسفارة الإمارات في واشنطن على تويتر.

وجدد العتيبة دعوته للولايات المتحدة لإعادة تصنيف الحوثيين "كجماعة إرهابية".

الكويت تتوقع تقلص عجز الميزانية

- تتوقع وزارة المالية الكويتية تراجع عجز الميزانية للعام المالي الجديد (بداية من أبريل 2022) بنسبة 74.2% إلى 3.1 مليار دينار كويتي (10.3 مليار دولار) من 12.1 مليار دينار (40.1 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع الإيرادات بنسبة 72.2% إلى 18.8مليار دينار (نحو 62.2 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية ب 16.7 مليار دينار (55.2 مليون دولار) بزيادة 83.4%.

وتوقعت الموازنة ان تنخفض المصروفات بنسبة 4.8% إلى 21.9 مليار دينار (72.4 مليار دولار).

إجمالي الناتج المحلي للبنان يتراجع النصف في عامين

- قال البنك الدولي، في تقرير جديد، إن إجمالي الناتج المحلي للبنان تراجع من نحو 52 مليار دولار أمريكي في 2019- قبل انتشار كورونا وبداية الاحتجاجات في لبنان- إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، ليسجل انكماش نسبته 58.1%.

يأتي هذا فيما بدأ لبنان رسميا الاثنين التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين حول برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق، وستتناول المفاوضات الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

الحريري يعتزل العمل السياسي مؤقتا بلبنان

- أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، يوم الاثنين تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مرجعا قراره إلى أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

لبنان يوقع مع الأردن وسوريا اتفاقات لتزويده بالكهرباء

- ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن لبنان سيوقع على اتفاقيات مع سوريا والأردن يوم الأربعاء في مجال الطاقة لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن مرورا بالأراضي السورية.

مصر تنهي استعدادات نقل الغاز للبنان نهاية فبراير

- قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده ستكون جاهزة لتصدير الغاز إلى لبنان نهاية شهر فبراير المقبل، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على الكميات والتسعير على أن تُعلن تفاصيل الاتفاق وقت توقيع العقود التي هي في مرحلة المراجعة حاليا، بحسب ما قاله الملا خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية" نُشرت يوم الاثنين.

مصر قد تدرج الشركة الوطنية للبترول بالبورصة في 2022 - قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن إعادة الهيكلة القانونية للشركة الوطنية للبترول -و هي حكومية وتعمل في إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات- تمهد لطرحها في البورصة المصرية خلال العام الحالي.



والشركة الوطنية للبترول تأسست عام 1993 ولديها حاليا 255 محطة عاملة تحمل اسم "الوطنية"، بحسب موقع الشركة. للمزيد: مصر تسمح بتأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ ارتفاع صادرات النفط السعودية ب112.8% في نوفمبر - نقلت رويترز عن الهيئة العامة السعودية للإحصاء الثلاثاء إن صادرات النفط السعودية ارتفعت 43.1 مليار ريال (11.49 مليار دولار) بزيادة 112.8% في نوفمبر عن الشهر نفسه من العام السابق. وارتفعت الصادرات غير النفطية 26.1% على أساس سنوي في نوفمبر. واجماليا ارتفعت قيمة الصادرات السعودية 107.3 مليار ريال في نوفمبر من 58.8 مليار ريال قبل عام. والسعودية تجدد تأشيرات الدخول الإقامة مجانا - قررت السعودية، يوم الاثنين، تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا بدون رسوم أو مقابل مالي حتى نهاية مارس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وبحسب "واس" السبب لهذا هو تقليل الآثار الاقتصادية والمالية لكوفيد - 19 والالتزام بقواعد التباعد. للمزيد: كورونا والسعودية... إيرادات العمرة ستتأثر الجيش يستولى على الحكم في بوركينا فاسو - أعلن جيش بوركينا فاسو ، يوم الاثنين، استيلائه على السلطة والإطاحة بالرئيس روش كابوري بسبب تدهور الوضع الأمني، وبعد الانتقادات الموجهة لكابوري لفشله في وقف تمرد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، بحسب تقرير لبي بي سي عربي. البنتاغون يجهز آلاف الجنود تأهبا لهجوم روسي على أوكرانيا

- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن حوالي 8,500 جندي أمريكي على أهبة الاستعداد للانتشار على وجه السرعة اذا قررت موسكو - والتي حشدت مئة ألف جندي بالقرب من الحدود بينها وبين أوكرانيا - الغزو. للمزيد: روسيا وأوكرانيا... هل تتكرر أزمة "القرم"؟

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) (تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #موجزاليوم

© ZAWYA 2022