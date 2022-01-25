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* تم التحديث بخبر عن لبنان
واشنطن ساعدت الإمارات في صد هجوم الحوثيين
قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قوات تابعة لها بقاعدة الظفرة الجوية بالإمارات شاركت القوات الإماراتية في اعتراض صاروخين استهدفا الإمارات صباح الاثنين، بحسب بيان للقاعدة المركزية نقلته عدة وسائل إعلام.
وقد قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، مساء الاثنين، إن "تعاون وثيق بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد في صد جولة جديدة من الهجمات الحوثية الإرهابية على الإمارات صباح الاثنين"، بحسب ما نقله الحساب الرسمي لسفارة الإمارات في واشنطن على تويتر.
وجدد العتيبة دعوته للولايات المتحدة لإعادة تصنيف الحوثيين "كجماعة إرهابية".
الكويت تتوقع تقلص عجز الميزانية
- تتوقع وزارة المالية الكويتية تراجع عجز الميزانية للعام المالي الجديد (بداية من أبريل 2022) بنسبة 74.2% إلى 3.1 مليار دينار كويتي (10.3 مليار دولار) من 12.1 مليار دينار (40.1 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع الإيرادات بنسبة 72.2% إلى 18.8مليار دينار (نحو 62.2 مليار دولار)، منها إيرادات نفطية ب 16.7 مليار دينار (55.2 مليون دولار) بزيادة 83.4%.
وتوقعت الموازنة ان تنخفض المصروفات بنسبة 4.8% إلى 21.9 مليار دينار (72.4 مليار دولار).
إجمالي الناتج المحلي للبنان يتراجع النصف في عامين
- قال البنك الدولي، في تقرير جديد، إن إجمالي الناتج المحلي للبنان تراجع من نحو 52 مليار دولار أمريكي في 2019- قبل انتشار كورونا وبداية الاحتجاجات في لبنان- إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أمريكي في 2021، ليسجل انكماش نسبته 58.1%.
يأتي هذا فيما بدأ لبنان رسميا الاثنين التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين حول برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق، وستتناول المفاوضات الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
الحريري يعتزل العمل السياسي مؤقتا بلبنان
- أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، يوم الاثنين تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مرجعا قراره إلى أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".
لبنان يوقع مع الأردن وسوريا اتفاقات لتزويده بالكهرباء
- ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن لبنان سيوقع على اتفاقيات مع سوريا والأردن يوم الأربعاء في مجال الطاقة لتزويد لبنان بالكهرباء من الأردن مرورا بالأراضي السورية.
مصر تنهي استعدادات نقل الغاز للبنان نهاية فبراير
- قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده ستكون جاهزة لتصدير الغاز إلى لبنان نهاية شهر فبراير المقبل، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الجانب اللبناني على الكميات والتسعير على أن تُعلن تفاصيل الاتفاق وقت توقيع العقود التي هي في مرحلة المراجعة حاليا، بحسب ما قاله الملا خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية" نُشرت يوم الاثنين.
- نقلت رويترز عن الهيئة العامة السعودية للإحصاء الثلاثاء إن صادرات النفط السعودية ارتفعت 43.1 مليار ريال (11.49 مليار دولار) بزيادة 112.8% في نوفمبر عن الشهر نفسه من العام السابق.
وارتفعت الصادرات غير النفطية 26.1% على أساس سنوي في نوفمبر. واجماليا ارتفعت قيمة الصادرات السعودية 107.3 مليار ريال في نوفمبر من 58.8 مليار ريال قبل عام.
(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
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