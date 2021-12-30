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ملك السعودية يتحدث عن إيران

- قال ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في خطاب أمام مجلس الشورى بالمملكة الأربعاء أن السعودية قلقة حول عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي ولتطويرها الصواريخ الباليستية و إن المملكة تأمل في أن تغير إيران من سياستها وسلوكها "السلبي" في المنطقة وأن تختار الحوار والتعاون.

ودعا العاهل السعودي لبنان إلى إنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة.

والسعودية تقرر إعادة تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الحرم المكي

- قررت السعودية إعادة تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الحرم المكي بدءًا من الساعة 7 صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، بحسب العربية نقلًا عن مصدر مطلع.

للمزيد: تطور قيمة الصادرات النفطية للسعودية في 2021



ارتفاع إجمالي موجودات البنوك المحلية في الكويت خلال نوفمبر

- ارتفع إجمالي الموجودات لدى البنوك المحلية في الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي 0.9% ليسجل 76 مليار دينار كويتي (250 مليار دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية يوم الخميس عن بيانات البنك المركزي الكويتي.

للمزيد: التضخم في الكويت يقفز مع ارتفاع أسعار التعليم والغذاء

صندوق مصر السيادي يخطط لطرح محطات سيمنز بالبورصة

- قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة صندوق مصر السيادي، إنه يتم التخطيط لطرح جزء من المحطات الكهربائية المقامة مع شركة سيمنز بالبورصة المصرية بعد تقييم البدائل، بحسب بيان لمجلس الوزراء عبر فيسبوك.

تنفيذ صفقة استحواذ إم سي آي كابيتال على حصة بمستشفى كليوباترا

- ذكر بيان منشور على البورصة المصرية يوم الخميس أنه تم تنفيذ صفقة استحواذ شركة "إم سي آي كابيتال هيلث كير بارتينرز" للرعاية الطبية على حصة من شركة مستشفى كليوباترا، مقابل 1.8 مليار جنيه مصري (114.6 مليون دولار)، تشمل 367.8 مليون سهم.

عقد حكومي لإحدى الشركات التابعة للسويدي إلكتريك بـ 25 مليون دولار

- وقعت شركة السويدي سيدكو للخدمات البترولية إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك المصرية (المملوكة بنسبة 97%) عقد بقيمة 25.3 مليون دولار مع شركة السويس لتصنيع البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، لتوريد كابلات ومنتجات أخرى، بحسب بيان لشركة السويدي إليكتريك منشور على البورصة المصرية الخميس.

وإتمام الاكتتاب الخاص بغزل المحلة لكرة القدم

- أعلنت وزارة قطاع الأعمال في مصر عن تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم بقيمة 20 مليون جنيه مصري (1.27 مليون دولار) لمستثمرين مصريين و17 مليون جنيه مصري (1.1 مليون دولار) لمستثمرين عرب، بحسب بيان نشره مجلس الوزراء عبر فيسبوك.

وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها إلى 200 مليون جنيه (12.7 مليون دولار) ليصبح 67.5% من رأسمالها المستهدف متداول في البورصة بينما تظل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى أكبر مساهم بنسبة 32.5%.

للمزيد: تطور قطاع البترول المصري في 5 سنوات



إيران تندد بقصف إسرائيل لميناء اللاذقية

- ندد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده بالقصف الإسرائيلي على ميناء اللاذقية بسوريا فيما اعتبره اعتداء على دولة عضوة في مجلس الأمن وانتهاك للسيادة، بحسب وكالة أنباء إيرنا.

وكانت قصفت إسرائيل فجر أمس ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية في سوريا، ما نتج عنه اشتعال الحرائق وأضرار جسيمة، بحسب وكالة الأنباء السورية.

مكالمة هاتفية بين بايدن وبوتين اليوم الخميس للتباحث حول أوكرانيا وإيران

- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يناقش المسار الدبلوماسي فيما يتعلق بأوكرانيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، بحسب بيان رسمي.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة مستعدة أيضًا للرد في حال أقدمت روسيا على غزو بري لأوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لأوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة احتلال روسي محتمل.

وأضاف البيان أيضًا أنه من المرجح أن يتم التباحث حول التعاون القائم فيما يتعلق بمحادثات فيينا حول اتفاق نووي مع إيران.

للمزيد: مصر والخليج: كلمة السر "إيران"

الليرة التركية تهبط من جديد

- هبطت الليرة التركية إلى 13.2 مقابل الدولار في تداولات اليوم.

للمزيد: ما يحدث في تركيا.. هل يظل في تركيا...؟

إيلون ماسك يرفض ادعاءات الاستحواذ على مساحة كبيرة في الفضاء

- رفض مؤسس ورئيس شركة SpaceX إيلون ماسك الادعاءات بأن مشروعات الأقمار الصناعية Starlink تستحوذ على مساحة كبيرة في الفضاء، بحسب حواره مع الفاينانشال تايمز.

وقال ماسك في الحوار أن الفضاء ومحيط كوكب الأرض يتحملان طوفان عشرات المليارات من المركبات الفضائية.

وأضاف: "هذا ليس موقف نتسبب فيه فعليًا بحظر الآخرين بأي شكل من الأشكال. لم نمنع أي شخص من فعل أي شيء، ولا نتوقع أن يحدث ذلك الأمر".

وتأتي تعليقات ماسك بعد تصريحات لجوزيف أشباتشر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، أن ماسك أصبح يصنع القواعد للفضاء التجاري الجديد.

للمزيد: وصول مركبة روسية إلى الفضاء مع طاقم يضم رائد إماراتي

الولايات المتحدة تلجأ لتأجيل جراحات في ظل انتشار أوميكرون

- لجأ المعهد الوطني للصحة التابع للحكومة بالولايات المتحدة إلى تأجيل بعض الجراحات في واحدة من أكبر مستشفياتها في ظل انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا بسبب الاحتياج لعزل عدد كبير من الطواقم الطبية، بحسب رويترز.

واعتبر المعهد أن الاحتياجات من المواد الكيميائية التي يحتاجها لاختبارات فيروس كورونا في مستوى متدني لحد الخطر.

ورئيس منظمة الصحة العالمية يحذر من تسونامي كورونا

- حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من تداعيات انتشار متحوري دلتا وأوميكرون معًا، التي اعتبرها تسونامي خطير، بحسب مؤتمر صحفي له أمس.

وأتت تحذيرات تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مستويات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تخطت ال200 ألف إصابة يومية في فرنسا و100 ألف في بريطانيا.

للمزيد: كورونا والمنطقة العربية

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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