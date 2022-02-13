* تم تحديث خبر تونس

أرامكو تعلق على نقل حصة منها لصندوق الاستثمارات العامة

- قالت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إن عملية نقل حصة 4% من أسهمها لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، مضيفة أن "الشركة ليست طرفا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل"، بحسب بيان للشركة منشور على البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

للمزيد: ولي العهد يعلن نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات

مقاتلات أمريكية تصل الإمارات في رد على الحوثيين

- وصلت، يوم السبت، مقاتلات أمريكية من طراز "إف 22" إلى الإمارات كجزء من الرد الدفاعي الأمريكي على الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات، وهبطت الطائرات في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، التي تستضيف بالفعل 2000 من القوات الأمريكية، بحسب وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

ووفق الوكالة، فقد فعلّت القوات الأمريكية في قاعدة الظفرة منظومة الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت ردا على هجمات الحوثيين الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها هذه المنظومة في سياق معركة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

للمزيد: الاقتصاد الإماراتي قد يدفع ثمن هجمات الحوثيين

الرئيس التركي يزور الإمارات الاثنين

- يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى الإمارات. ونشر أردوغان، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ توليه قيادة تركيا قبل 20 عام، مقال بصحيفة الخليج تايمز يوم السبت بمناسبة الزيارة قال فيه إن الإمارات وتركيا تهدفان إلى المضي قدما في تعاونهما ليشمل مجالات المياه والأمن الغذائي وتغير المناخ إلى جانب التعاون القائم بالفعل في الطاقة والصحة والزراعة والمالية والسياحة، واللوجستيات والبنى التحتية، مضيفا أن التعاون بين البلدين سينعكس إيجابيا على المنطقة.

تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت بحسب وكالة الأناضول التركية، خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1%.

للمزيد: صخرة الاقتصاد تحطم أحلام "الخليفة" أردوغان

الأرباح السنوية لـ"أوريدو" الكويتية للاتصالات ترتفع 468%

- ارتفع صافي الأرباح السنوية للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (اوريدو) بنسبة 468% على أساس سنوي خلال عام 2021، لتبلغ نحو 19.3 مليون دينار كويتي (63.8 مليون دولار) مقارنة بـ 3.4 مليون دينار (11.2 مليون دولار) في عام 2020، نتيجة تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية، بحسب بيان للشركة منشور الأحد على بورصة الكويت.

الرئيس التونسي يحل رسميا المجلس الأعلى للقضاء

- قالت الرئاسة التونسية، في بيان في وقت متأخر من مساء السبت، إن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوم بتعيين مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.

وقال سعيد، وفق البيان، إن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".

وذكرت رويترز في وقت لاحق الأحد أن المرسوم تضمن إعطاء الرئيس حق "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية"، وكذلك حق الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم، وحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".

وولي العهد السعودي يزور تونس قريبا

- قال سفير السعودية لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يزور تونس قريبا، بناء على دعوة تلقاها من الرئيس التونسي، بحسب ما نقلته محطة نسمة التونسية عن السفير يوم السبت.

للمزيد: قرارات الرئيس التونسي في أسبوع

تصعيد مسلح للاضطرابات السياسية في ليبيا

- وصل رتل يضم مقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت بحسب ما نقلته رويترز عن شاهد عيان، لدعم رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة وسط محاولة من البرلمان للإطاحة به بعد بضعة أيام من إعلان البرلمان تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، وهو ما رفضه الدبيبة.



وأقسم رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة بأنه لن يسلم السلطة إلا بعد انتخابات، ورفض تحرك البرلمان بإعلان باشاغا رئيسا للحكومة.

للمزيد: رجل جديد في حياة ليبيا... من هو فتحي باشاغا؟

غزو روسي وشيك لأوكرانيا؟

- قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لرويترز يوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل شيء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استمر 90 دقيقة السبت يشير إلى أنه يستعد لغزو أوكرانيا، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي من أن موسكو ستواجه "كلفة باهظة وفورية" إذا غزت أوكرانيا.

يأتي هذا فيما طالبت عدة دول من بينها بلدان عربية رعاياها بمغادرة أوكرانيا تحسبا للهجوم الروسي على البلد.

للمزيد: هل تتكرر أزمة القرم

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا