فاليو

أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكي الشهيرة بـ فاليو، أن مجلس إدارتها وافق مبدئيا على تقديم مشروع للجمعية العامة غير العادية لإصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بالجنيه المصري بقيمة تصل إلى 3 مليار جنيه، وفق بيان الشركة الخميس.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن خططها لتوفير السيولة اللازمة ودعم التوسع في أنشطتها.

أسيك للتعدين

أعلنت شركة أسيك للتعدين - أسكوم عن توقيع اتفاق مبدئي يمنح أحد المستثمرين الأجانب حق إجراء فحص نافي للجهالة على شركة جلاسروك التابعة، بغرض تقييم إمكانية تقديم عرض شراء كامل لأسهم الشركة، وفق بيان للشركة صادر الخميس.

وأكدت أسكوم، أنه لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق نهائي بشأن عملية الاستحواذ المحتملة، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة ـ حال المضي فيها ـ سيخضع لنتائج الفحص المالي والقانوني والضريبي، إلى جانب الاتفاق على الشروط النهائية وتوقيع العقود والحصول على موافقات الجهات المختصة، مع التعهد بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

مدن الإماراتية

تجري شركة مدن الإماراتية محادثات مع مطورين عقاريين مصريين للدخول بالشراكة في تطوير مشروع رأس الحكمة، وفق تصريحات صحفية للمدير العام للشركة في مصر شهاب العرابي على هامش معرض سيتي سكيب بالقاهرة الأربعاء.

كانت شركة القابضة الإماراتية ADQ قد اختارت شركة مدن القابضة الإماراتية لتكون المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

أسعار الأسمدة

تبحث الحكومة سيناريوهات لدعم شركات الأسمدة، وزيادة الإنتاجية وجذب استثمارات جديدة مما يساهم في زيادة الصادرات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتدرس الحكومة تقسيم الإنتاج إلى 3 شرائح، منها شريحة صغيرة ستورد لوزارة الزراعة التي ستوفرها للمزارعين بسعر مدعوم، بينما الشريحة الثانية سيتم بيعها في السوق الحرة من خلال مزادات علنية، فيما ستوجه الشريحة الثالثة للتصدير.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات5040 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4320 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5760 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.1 جنيه للشراء و 49.95 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأربعاء

