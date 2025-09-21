تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

دعم الصادرات

صرفت وزارة المالية الدفعة الأولى الخاصة بالمستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، والبالغة 368 مليون جنيه لنحو 601 شركة مصدرة، وفق بيان الوزارة الأحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لسداد ما يصل إلى 60 مليار جنيه من المتأخرات عن الشحنات المنفذة حتى 30 يونيو 2024، من خلال مزيج يجمع بين الصرف النقدي وتسويات المقاصة.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.92 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب سعر عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4975 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو4264 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5686 جنيه للجرام.

إي اف جي القابضة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إي اف جي القابضة، على تخفيض رأس المال المصدر من 7.3 مليار جنيه إلى 7.18 مليار جنيه، وذلك عبر إعدام أسهم خزينة بعدد 23.71 مليون سهم، وفق بيان الشركة.

جهينة

تستهدف شركة جهينة المصرية والمدرجة ببورصة مصر زيادة صادراتها لتصل إلى 50% من إيرادات الشركة بحلول 2028، وفق تصريحات سيف ثابت، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب، لوسائل إعلام محلية.

وتخطط جهينة للتوسع في السوق الخليجي عبر السعودية، وذلك عقب توسعها في السوق الأوروبية والليبية خلال الفترة الماضية.

أسعار المياه

تدرس الحكومة المصرية ملف أسعار المياه خلال الفترة المقبلة، وسط مقترحات برفع أسعار المياه للاستخدام المنزلي ونظيره الصناعي، وفق وسائل إعلام محلية.

وحسب تصريحات اوزير الري هاني سويلم فهناك زيادة في سعر المياه لمواجهة تكلفة الصيانة.

كما تدرس الحكومة تطبيق سقف للاستهلاك للصناعات المختلفة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات في النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع تشكيل المجلس الوطني للمياه.

زيلا كابيتال

يعتزم بنك الاستثمار زيلا كابيتال إطلاق صندوق استثمار مباشر بقيمة 150 مليون دولار يركز على قطاع الرعاية الصحية في السعودية، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيركز الصندوق المزمع إنشاؤه على خدمات الرعاية الأولية ومشغلي خدمات الرعاية المتخصصة في المملكة.

مصانع جديدة

افتتحت شركة هنجشينج الصينية لتكنولوجيا المنسوجات مصنعها الجديد في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، باستثمارات 70 مليون دولار وفق بيانات رسمية.

وسيركز المصنع، الممتد على مساحة 200 ألف متر مربع، على طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة عند تشغيله بالكامل، وقد انتهت الشركة من تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 100 متر مربع، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية عملياتها بنهاية عام 2026.

كما دشنت شركة إيروغلو جارمنت التركية للملابس الجاهزة مصنعها في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

وسينتج المصنع 7 ملايين قطعة من الملابس سنويا عند تشغيله بكامل طاقته — على أن يجري تصدير نحو 70% من إنتاج المصنع. وسيوفر المشروع نحو 2800 فرصة عمل مباشرة.

أحدث الإغلاقات

