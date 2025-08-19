تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

رأس شقير

يعتزم صندوق سيادي خليجي الإعلان عن مشروع استثماري كبير في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر يركز على تطوير البنية التحتية والطاقة، حسبما نقل إعلام محلي عن تقرير وصفه بأنه حكومي، ومن المقرر أن تدعم الاتفاقية صكوك سيادية محلية تصدرها وزارة المالية قريبا.

فاليو

أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكي (فاليو) المدرجة في بورصة مصر إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه (9.5 مليون دولار)، وفق بيان للشركة صادر الثلاثاء.

وأضافت أن الإصدار يعد الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.

وقد شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة المصرفية العربية وبنك التنمية الصناعية والتجاري وفا بنك. وقام البنك العربي الإفريقي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما لعبت شركة هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار.

بلتون للتمويل العقاري

نفذت شركة بلتون للتمويل العقاري، التابعة لشركة بلتون القابضة، أول إصدار سندات توريق لها بقيمة 1.32 مليار جنيه، وفق بيان للشركة صادر الثلاثاء.

وقد شارك في اكتتاب الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري مصر، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان. وتولت بنوك الأهلي المصري، القاهرة، البركة، والأهلي الكويتي مصر دور ضامن تغطية الاكتتاب.

كاتليست بارتنرز

كشفت شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست المدرجة في بورصة مصر -أول شركة SPAC مصرية- أن 99.9% من مساهمي شركة قرضي للتطبيقات الالكترونية و98.7% من مساهمي شركة كاتليست بارتنرز هولدينج يرغبون في مبادلة أسهمهم بتلك الشركات بأسهم في شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست عبر زيادة رأسمالها، وفق بيان الشركة صادر الثلاثاء.

يُذكر أن القيمة العادلة لشركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية قد بلغت 1.16 مليار جنيه، بينما سجلت القيمة العادلة لشركة كاتليست بارتنرز هولدينج نحو 1.64 مليار جنيه، فيما بلغت القيمة العادلة لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست نحو 235 مليون جنيه.

وستصدر كاتليست بارتنرز ميديل إيست أسهم خاصة لمساهمي شركتين قرضي وكاتليست بارتنرز هولدينج خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى 280.49 مليون سهم وفقا لمعامل المبادلة المحدد من المستشار المالي المستقل.

شبكة الكهرباء الإفريقية

سيمول أفريكسيم بنك طرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي لاعداد الدراسات الفنية لمشروع ربط الكهرباء بين مصر وجنوب إفريقيا، وفق وسائل إعلام محلية.

كما يعتزم البنك تمويل إعداد الدراسات الفنية للربط الكهربائي بين مصر وجنوب أفريقيا بهدف تحقيق التنمية في إفريقيا.

حقل ظهر

تسعى شركة إيني الإيطالية لإنتاج 120 مليون قدم غاز طبيعي من حقل ظهر المصري في نوفمبر المقبل، حيث اتفقت مع وزارة البترول المصرية على حفر بئرين إضافيتين بحقل ظهر لزيادة معدلات الإنتاج، وفق وسائل إعلام محلية.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4530 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3883 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5177 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.25 جنيه للشراء و 49.10 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

