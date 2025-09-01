تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين مقارنة بإغلاق الأحد، وزاد سعر الجرام بنحو 30 جنيه لعيار 21.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4720 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 4046 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5394 جنيه للجرام.

تعليمات المركزي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، من خلال 3 طرق، حسب بيان للمركزي الاثنين.

وتشمل: الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة كمنافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.

وكذلك الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.26 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أوراسكوم كونستراكشون

ستدرج شركة أوراسكوم كونستراكشون أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد نقلها من ناسداك دبي يوم 11 سبتمبر، مع استمرار القيد الثانوي في بورصة مصر.

وحسب بيان للشركة، سيتم تحديد سعر افتتاح التداول في سوق أبوظبي بناء على آخر سعر إغلاق في بورصة مصر يوم10 سبتمبر وتحويله إلى الدرهم وفق سعر الصرف المعلن من المركزي الإماراتي.

للمزيد: أوراسكوم كونستراكشون تنقل أسهمها إلى سوق أبوظبي - ما القصة؟

إغلاقات الأحد

