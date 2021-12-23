* تم التحديث بخبر من مصر

محكمة تونسية تقضي بحبس الرئيس الأسبق المرزوقي

- قضت محكمة تونسية غيابيًا بسجن الرئيس الأسبق منصف المرزوقي لمدة 4 سنوات بتهمة الإضرار بأمن الدولة بالخارج، بحسب فرانس24.

ويعارض المرزوقي من فرنسا سياسات الرئيس الحالي قيس سعيد.

للمزيد: ماذا يحدث في تونس؟



مصر تمدد العمل بالقرارات الاحترازية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري اليوم الخميس تمديد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة كورونا حتى 30 يونيو، بحسب رويترز.

وتشمل القرارات الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

السيسي يفتتح مشروع لإنتاج البنزين في الصعيد

- افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع لإنتاج البنزين في أسيوط بصعيد مصر باستثمارات 7.2 مليار جنيه مصري (450 مليون دولار)، بحسب موقع مصراوي.

وقال وزير البترول طارق الملا إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 800 ألف طن سنويًا بنسبة 13% من إجمالي إنتاج مصر من البنزين، وهو ما يغطي كامل استهلاك الصعيد.

للمزيد: زاوية بودكاست: وأخيرا.. اجتمع النفط مع المياه!

خيار جديد لتأجيل أقساط القروض في البحرين

- أصدر مصرف البحرين المركزي تعميم الخميس لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة للأفراد والشركات 6 أشهر إضافية تنتهي في يونيو، بحسب رويترز.

للمزيد: تطور معدل التضخم في البحرين خلال العام 2020



حمدوك يتراجع عن الاستقالة بعد لقاء البرهان

- قرر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك التراجع عن الاستقالة بعد لقائه برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح برهان، بحسب العربية نقلًا عن مصادر مطلعة الأربعاء.

وكانت رويترز ذكرت الثلاثاء نقلًا عن مصادر مطلعة أن حمدوك قد أبلغ شخصيات سياسية عزمه الاستقالة.

للمزيد: الاقتصاد السوداني في 10 سنوات

المغرب ترحب بموقف ألمانيا الجديد

- قالت الحكومة المغربية الأربعاء إن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة - في إشارة إلى النزاع في الصحراء الغربية - تتيح استئناف عودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين إلى شكله الطبيعي، بحسب عدة وسائل إعلام.

خلفية سريعة:

كان المغرب قد استدعى سفيره في برلين في وقت سابق من هذا العام للتشاور بسبب ما اسماه "المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، ورد فعلها بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على المنطقة التي تطالب جبهة البوليساريو باستقلالها، بحسب رويترز.

وقد طلبت ألمانيا نهاية العام الماضي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مناقشة قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها في مقابل تطبيع المملكة لعلاقاتها مع إسرائيل.

وقامت الحكومة الألمانية الجديدة، التي يتزعمها الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحر، الأسبوع الماضي بتحديث المعلومات الموجودة على صفحتها الرسمية بخصوص المغرب، وأشارت أن "المغرب حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيا وثقافيا واقتصاديا"، بحسب رويترز.

وسابقا أعلنت الخارجية الألمانية في بيان في 13 ديسمبر عن تأييدها لتصور الحكم الذاتي المقدم من الرباط لحل النزاع في الصحراء الغربية، بحسب رويترز.

للمزيد: صراع سياسي نادر بين الحلفاء المغرب وألمانيا

الولايات المتحدة تحقق في سلامة سيارات تسلا

- فتحت الإدارة المسؤولة عن سلامة السيارات في الولايات المتحدة تحقيق رسمي في سلامة سيارات تسلا بعدما سمحت الشركة بتشغيل الألعاب في اللوحة الأمامية التي في المنتصف وعادة ما تستخدم لعرض الخرائط للوصول للأماكن، بحسب رويترز.

ويشمل التحقيق أكثر من نصف مليون سيارة تم بيعها منذ 2017 بسبب ما اعتبرته مخاطرة بتشتت السائق أثناء الطريق.

للمزيد: تسلا تغزو سوق الولايات المتحدة

والولايات المتحدة تصادر أسلحة وذخيرة إيرانية متوجهة لليمن

- صادرت الولايات المتحدة أسلحة وذخيرة كانت تحملها سفينة صيد متجهة على الأرجح إلى اليمن، بحسب آسوشياتد برس.

و اتهمت البحرية الأمريكية إيران بإرسال الأسلحة لعبورها في طريق معروف تاريخيًا أنه يتم استخدامه لتسليح الحوثيين.

وتنكر إيران الاتهامات الموجهة لها بتسليح الحوثيين في اليمن.

للمزيد: قمة بغداد: لن تؤثر على العلاقات السعودية الإيرانية

دراسات تظهر أن احتمالات دخول المستشفى تقل مع متحور أوميكرون

- أظهرت دراستين بريطانيتين أن احتمالات دخول المستشفى بعد الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من تلك في حالة الإصابة بمتحور دلتا، بحسب آسوشياتد برس.

وبالرغم من ذلك، حذر العلماء من أن أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من دلتا.

للمزيد: إغلاقات جديدة بسبب "أوميكرون"

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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