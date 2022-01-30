لبنان يسلم الكويت رده على مبادرة الثقة مع الخليج

- ذكرت وكالة أخبار أسوشيتيد برس الأمريكية أن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب سوف يسلم الكويت رد بلاده على قائمة الاقتراحات السياسية التي قدمتها دول الخليج للبنان لإنهاء الجمود بين الجانبين أثناء حضور الوزير اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي ينطلق الأحد في الكويت.

وقبل مغادرته لبنان قال بو حبيب بوضوح إن لبنان لن ينزع سلاح حزب الله اللبناني الذي تموله إيران، وهو أحد الشروط العشرة للدول الخليجية لإعادة بناء الثقة مع بيروت.

لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية في لبنان

- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم السبت أثناء لقائه مفتي البلاد، إنه لا يرى سبب لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو، وذلك بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري انسحابه من الحياة السياسية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ورد عون على سؤال حول موقف الحريري قائلا: "نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنية من العمل السياسي، لأننا سمعنا انه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد ان تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه".

للمزيد: السعودية ولبنان... فتيل الأزمة لم ينطفئ بعد

"جي إف إتش" تتخارج من مستودعات أمازون في إسبانيا

- قالت مجموعة "جي إف إتش" المالية، في بيان يوم الأحد، إنها تخارجت من محفظة مستودعات في إسبانيا لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون في أقل من عام على الاستحواذ، وإن صفقة التخارج حققت عائد بلغ 17% تقريبا من قيمة الاستثمار.

للمزيد: "جي إف إتش" البحرينية تستحوذ على مجمعات سكنية في لاس فيغاس

تحديد النطاق السعري لطرح شركة "علم" السعودية

- حددت شركة عِلم السعودية للأمن الرقمي، يوم الأحد، سعر الطرح النهائي لـ 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مالها في سوق المال السعودية "تداول" عند 128 ريال سعودي (34 دولار) للسهم الواحد، بحسب بيان للشركة منشور على موقع البورصة السعودية.

للمزيد: ماذا نعرف عن شركة علم السعودية؟

مراجعة قانون الصرف الأجنبي في تونس

- قررت السلطات التونسية مراجعة قانون الصرف الأجنبي في إطار العمل الذي يقوم به البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وذلك في الوقت الذي يقول فيه صندوق النقد إن تونس تحتاج القيام بإصلاحات كبيرة في إطار سعيها للحصول على تمويل من مصادر دولية، بحسب ما نقلته رويترز يوم السبت عن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي.

للمزيد: ضرائب جديدة وزيادة أسعار الكهرباء في تونس في 2022

عُمان تسعى للحصول على قرض من تحالف بنوك

- تسعى سلطنة عُمان للحصول على قرض بنحو 3.5 مليار دولار لأجل 7 سنوات من تحالف بنوك خليجية ومحلية، بهدف إعادة تمويل قرض بنحو 2.2 مليار دولار، بحسب قالته مصادر مصرفية مطلعة لقناة العربية السعودية.

للمزيد: توقعات إيجابية لاقتصاد عمان في 2022

إردوغان يتعهد بخفض الفائدة وكبح التضخم

- قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم السبت بحسب عدة وسائل إعلام، إن أسعار الفائدة سيتم خفضها بشكل كبير، وإن معدل التضخم سينخفض نتيجة لذلك، بعدما سجل التضخم في تركيا خلال ديسمبر أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عام، وقبل أيام معدودة من كشف تركيا عن معدل التضخم في يناير والمتوقع صدوره الخميس.

يأتي هذا فيما يتوقع محللون، بحسب وكالة بلومبرغ، أن يقفز متوسط معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 48%.

للمزيد: التضخم في تركيا

كأس أمم أفريقيا

- خسرت تونس أمام بوركينا فاسو 0 -1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم ليودع بذلك المنتخب التونسي بطولة كأس أمم أفريقيا.

- يلتقي يوم الأحد في الساعة 7 مساء بتوقيت أبوظبي منتخبا مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

على خطى ديوكوفيتش.. أستراليا تحذر مغني الراب كاني ويست

- قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، يوم السبت، إن مغني الراب الأمريكي كاني ويست يتعين عليه أن يكون مطعم كليا ضد فيروس كورونا في حال أراد إقامة حفلات غنائية في أستراليا، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام بأنه يعتزم القيام بجولة فنية في البلاد في مارس.

للمزيد: هل ينفذ صبر العالم مع غير المطعمين؟



(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

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