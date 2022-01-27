* تم التحديث بخبر الكويت

فيتش تخفض تصنيف الكويت

- خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت إلى (-AA) يوم الخميس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدل من (AA) وهو المستوى الذي حافظت عليه منذ عام 2008، بحسب الموقع الإلكتروني للوكالة العالمية.

وقالت فيتش إنها خفضت تصنيف الكويت بسبب "استمرار القيود السياسية على عملية اتخاذ القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن "الانقسامات السياسية مستمرة في الكويت رغم الحوار الوطني الدائر ومن المرجح أن تعرقل إصلاحات واسعة لأوجه عدم المرونة في المالية الكويتية".

غرامة جديدة على أبراج

- فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة بنحو 136 مليون دولار على عارف نقوي مؤسس مجموعة أبراج للاستثمار المنهارة ومنعته من القيام بأي نشاط في المركز المالي في الإمارة بسبب أخطاء جسيمة تتعلق بالشركة، بحسب بيان للسلطة.

أمريكا .. رفع الفائدة قريبا

- قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في مؤتمر الأربعاء، إن الوقت المناسب للبدء في رفع الفائدة سيكون "قريبا" وهي خطوة "مناسبة" في الوقت الحالي بسبب تصاعد معدلات التضخم.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة عدة مرات من نحو الصفر بدءا من مارس.

النفط يحوم حول 90 دولار للبرميل

- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 89.65 دولار للبرميل في تداولات سابقة اليوم بعد أن قفزت نحو 2% لتصل إلى 90 دولار للمرة الأولى في سبع سنوات يوم الأربعاء، بحسب رويترز.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% إلى 87.09 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2% في الجلسة السابقة.

بيتكوين تتراجع

- ساهمت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن تقليص مشتريات الفيدرالي في انخفاض البيتكوين إلى ما دون 37 ألف دولار وتخلت عن مكاسب سابقة صعدت بها إلى قرب مستوى 39 ألف دولار، بحسب منصة بيتكوين ديسك.

وتراجعت بيتكوين في تداولات اليوم بنسبة 0.3% إلى 36.8 ألف دولار.

والذهب أيضا تراجع

- تراجعت أسعار الذهب الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار و تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع الفائدة، بعد ارتفاعات مدعومة من حالة عدم اليقين بشأن أوكرانيا، بحسب رويترز.

وانخفض سعر الذهب الفوري 0.3% ل1,812.87، بحسب رويترز.

السعودية قد ترفع أسعار النفط

- قالت مصادر تجارية لرويترز، إن السعودية، أكبر مٌصدر للنفط في العالم، قد ترفع أسعار جميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا في مارس بفعل طلب قوي وهوامش ربح أقوى. وقد يرتفع سعر البيع للخام العربي الخفيف الرئيسي لشهر مارس بنحو 60 سنت للبرميل مقارنة بالشهر السابق.

للمزيد عن النفط: فيديو: أين وصل إنتاج دول أوبك من النفط؟

ارتفاع صادرات قطر

- ارتفعت اجمالي صادرات قطر في ديسمبر 107.8% على أساس سنوي، وزادت الواردات 16.2% وارتفع فائض التجارة 198.9%، بحسب بيانات من جهاز التخطيط والإحصاء نقلتها رويترز.

أرباح قياسية لتسلا وتوقعات منتعشة

- قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه يتوقع ان تنمو مبيعات شركة تسلا بأكثر من 50% في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي على الرغم من مشاكل سلسلة التوريد وذلك بعدما سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية أرباح قياسية بلغت 5.5 مليار دولار العام الماضي، بحسب بي بي سي.

وارتفعت المبيعات في الشركة بنسبة 71% لتصل إلى 53.8 مليار دولار في عام 2021، حيث سلمت أكثر من 936 ألف سيارة للعملاء.

لكن الشركة حذرت من أن النمو قد يتباطأ، حيث تستمر مشكلات سلسلة التوريد التي تؤثر على شركات صناعة السيارات في الحد من قدرتها التصنيعية.

للمزيد عن الشركات: مقابلة: "هيرميس" تعمل على طروحات واستحواذات جديدة في الخليج ومصر

رفع حظر دخول الإمارات لمن زاروا 12 دولة

- سترفع الإمارات حظر الدخول والترانزيت على المسافرين الذين زاروا في الفترة الأخيرة 12 دولة وهم: جنوب أفريقيا، كينيا، نيجيريا، إثيوبيا، تنزانيا، جمهورية الكونجو، بتسوانا، إسواتيني، ليسوتو، موزامبيق، ناميبيا وزيمبابوي، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الأربعاء.

وسيسري القرار اعتبارا من السبت.

مد حظر التجول في تونس

- قررت تونس في بيان حكومي نقلته وكالة الأنباء التونسية، تمديد إجراءات حظر التجول الساري من العاشرة مساءا إلى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لأسبوعين آخرين، وهو القرار الذي صدر في 12 يناير الجاري وتقول الحكومة انه بسبب انتشار فيروس كورونا بينما تقول المعارضة انه يهدف لحد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

منتخب مصر يتأهل لدور الـربع النهائي بأمم أفريقيا

- تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز بضربات الترجيح على منتخب كوت ديفوار.

كما تأهل أيضا منتخب غينيا الاستوائية بفضل ركلات الجزاء.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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